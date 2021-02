SILBER - Der Squeeze hat begonnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Normalerweise möchte man nie das Opfer von irgendetwas sein, aber diesmal gibt es eine Ausnahme. In der letzten Woche hat sich eine Schar von mehreren Millionen Tradern auf einige Vielzahl Wertpapiere gestürzt, denen man langfristigen Verfall nachsagte. Dass einige Wertpapiere so eingestuft wurden, lag daran, dass einfach kein nachhaltiger Wert mehr in der Geldanlage gesehen wurde, und so positionierten sich große Anleger, wie Hedgefonds, auf der Shortseite, um vom Abwärtstrend und Verfall dieser Unternehmen zu profitieren. In verschiedensten Internetcommunities wie Wallstreetbets hat sich ein gewaltiger Frust gegen solche Aktionäre breit gemacht und viele Trading-Neulinge haben sich darauf geeinigt, diesen Shortsellern die Hölle heiß zu machen.

Sintflutartig strömten dann diese Woche Gelder in fast ausgestorbene Wertpapiere und rissen die Preise in die Höhe. GameStop ist das Beispiel, was derzeit in aller Munde ist. Andere Titel, wie AMC Entertainment, Nokia oder der aus Spaß gegründete „Dogecoin“, fielen ins Visier der Trader und erfuhren starke Preisschübe.

Wir haben uns dazu ausführlich am Wochenende in einem Video geäußert. Wir stehen hier ganz klar auf Seiten der Anleger von Wallstreetbets. Was diese Hedge Fons seit Jahren machen ist nichts weiter als dem kleinen Mann durch unlautere Mittel das Geld aus der Tasche zu ziehen, um sich selbst die nächste Milliarde aufs Konto zu buchen. Wir sehen den Beginn einer Bewegung sich gegen die Finanzelite formieren. Kein Mensch weiß wohin uns das führen wird, aber wir schließen uns an!

Das Silber unterscheidet sich zwar grundlegend von den oben genannten Titeln – vorrangig, weil es einen erkennbaren Gegenwert hat – wurde aber dennoch am Freitag Zielscheibe einer solchen Welle. Dies kommt mehr als gelegen! Seit Wochen klebte das Silber förmlich an seiner Unterstützungslinie von $25.12. Selbst bei Andeutungen zur bullischen Offensive kam es immer wieder zurück zu dieser Marke. Am Freitag aber schoß der Preis dermaßen in die Höhe, dass wir hoffen können, dass der Kurs auch erstmal oben bleibt. Dies würde sich vollkommen im Rahmen unserer Erwartung befinden, da wir davon ausgehen, dass wir eine Notierung von über $28.10 erreichen werden.

So hat Silber nun heute einen Ausbruch über sein 2020er Hoch geschafft, und die kommenden Stunden und Tage werden zeigen müssen, ob es sich dort halten kann.

Das hat sich noch nicht entschieden, bitte passen Sie also aktuell auf, dieser Markt ist nun massiv volatil.

Nun geht die Kunde um, dass sich die Trader des Reddit Forums, welche bereits die Game Stop Aktie durch die Decke trieben, es sich nun zur Aufgabe gemacht haben, den Silbermarkt nach oben zu treiben. Was, anders als bei einer Aktie, aber nicht so einfach ist. Wir halten uns dennoch an die Tatsachen und haben einen Chart erstellt, wie nun der weitere Verlauf aussehen könnte, respektive müsste, wenn der Ausbruch sich hier nachhaltig durchsetzt. Eines ist jedenfalls sicher, es würde durchaus nochmal ordentlich nach oben gehen. Somit könnte Silber tatsächlich das GAP zu Gold aus dem Vorjahr endlich schließen.

Die Struktur seit dem relevanten Tief bei $21.81 ist keine Augenweide. Wir haben nun eine Interpretation hinterlegt, wie hier der Ausbruch vollzogen werden kann. Dazu muss in jedem Fall der heute angelaufene Widerstand bei $30.13 fallen und mindestens Kurse von $33.90 erreicht werden, damit an dieser Erwartung festgehalten werden kann. Im Gegenzug wäre bereits ein Abfall unter $28.10 ein deutliches Warnsignal.

Nochmals, bitte bleiben Sie vorsichtig und handeln Sie nur mit Stopps! Die nächsten Tage werden, egal in welche Richtung es nachhaltig geht eine Achterbahnfahrt. Auch im Minensektor ist mit sehr hoher Vola zu rechnen!

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können?

Das geht und zwar kostenlos!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de

https://www.youtube.com/watch?v=bvA2xYq9Y1Q&feature=youtu.be