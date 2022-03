SILBER-RAKETE *** ACHTUNG: Investoren-Legende verrät, wo man sich jetzt positionieren sollte!

Mega-Kursziel bringt 120% Chance!



Der berühmte Investor Jim Rogers hat in den vergangenen etwa 50 Jahren schon einige Börsen-Crashs mitgemacht. Jetzt sichert er sich mit Silber ab! Tun Sie es Ihm gleich und setzen Sie auf Silberminen!

Investoren-Legende rät: Jetzt auf Silber-Investments setzen!

Mit dieser Aktie sind bis zum Kursziel über 100% drin!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wenn eine Börsenlegende wie Jim Rogers in einem Interview mit der renommierten Finanzberatungsfirma Wealthion sagt: „Der nächste Bärenmarkt wird der schlimmste in meinem Leben sein“, dann muss man als versierter Investor die Ohren spitzen und sein Portfolio-Risiko überprüfen!

Zweifelsohne ist Rogers seit Jahren eher pessimistisch, was den US-Aktienmarkt angeht, aber definitiv hat der Multimillionär bereits mehrfach bewiesen, dass er in turbulenten Marktphasen viel Geld verdienen kann.

Schon im Jahr 1973, als er mit George Soros zusammen den Quantum Fund auflegte, starteten die beiden Star-Investoren in einem verheerenden Bärenmarkt. Trotz des damals zunächst miserablen Marktumfelds erzielte der Fond in nur sieben Jahren eine unglaubliche Performance von etwa 4.200 %, während der S&P 500 gerade einmal um 47 % zulegte! Eine solche Outperformance basiert definitiv nicht nur auf Glück!

In seinem jüngsten Interview mit Wealthion legte Rogers nicht nur dar weshalb er von stark rückläufigen Aktien-Märkten ausgeht (Inflation, Zinserhöhungen, etc.), sondern gab auch konkrete Empfehlungen, wie man sich jetzt positionieren sollte. Neben Kupfer und Agrarrohstoffen sollte ein Hauptbestandteil derzeit aus Silber-Investments bestehen!

Rogers ist übrigens schon seit längerer Zeit ein Rohstoff-Fan, wobei Silber sein absoluter Favorit ist!

Er gab zu bedenken, dass Silber sein Allzeithoch bei fast 50,- USD pro Unze hatte. Jetzt notiert das Edel- und Industriemetall gerade einmal bei rund 24,40 USD, also mehr als 50 % darunter.

Quelle: Trading-Economics.com

Warum soll Silber nicht wieder auf sein Allzeithoch steigen können, fragt sich auch die Börsenlegende. Denn die Fundamentaldaten würden das locker hergeben!

Silber ist nicht nur ein schönes Edelmetall, sondern zudem ein gefragtes Industriemetall und ein hervorragendes Wertaufbewahrungsmittel zur Absicherung gegen steigende Zinsen, Inflation und Unruhen aller Art! Obendrein wird Silber vielfach auch als Industriemetall verwendet, so zum Beispiel als wichtiger Bestandteil von Solarzellen und PV-Modulen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Sonnenenergie könnte die Nachfrage nach dem „grauen“-Metall ebenso weiteren Schub erhalten, wie durch die Ausweitung der Elektromobilität!

Das alles wird zusätzliche Nachfrage nach Silber generieren und die Preise beflügeln. Das kommt natürlich den Minengesellschaften wie Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) gerade recht:





• Erneuter Monster-Treffer mit mehr als 2 kg/t Silber und 18 g/t Gold

• Neues Bohrprogramm könnte nicht besser starten

• Auch die Verarbeitungsanlage wartet auf ihren Produktionsbeginn

Und genau wegen solcher Top-Meldungen sehen wir hier die einfachste Möglichkeit sich an einem abzeichnenden Silberboom zu beteiligen, um fette Gewinne einzufahren! Mit der richtigen Silber-Aktie sollte man davon übermäßig partizipieren! Und das führt uns eben geradewegs zu Vizsla Silver!

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4), der TOP-Silberexplorer aus Kanada liefert Spitzenergebnisse am Fließband von seinem hochgradigen ‚Panuco‘-Projekt in Mexiko. Erst jüngst stieß das Unternehmen wieder auf eine neue, hochgradige und vielversprechende Ader und präsentierte Ausbringungsraten das einem buchstäblich Hören und Sehen vergeht!





Vizsla Silver setzt massive Erfolgsserie fort!





Zudem Monster-Ausbringungsraten! Scheint so als dreht ‚Napoleon‘ jetzt erst richtig auf!





Einfach wieder sensationell, was der angehende Silberproduzent Vizsla Silver mit seiner jüngsten Meldung wieder vom Stapel gelassen hat. Denn in dieser gab das Unternehmen die ersten metallurgischen Testergebnisse für das hochgradige Ressourcengebiet ‚Napoleon‘ auf dem 100 % eigenen Silber-Gold-Projekt ‚Panuco‘ in Mexiko bekannt.





Und diese Ausbringungsraten sind nicht nur sensationell, sondern vielmehr absolut MEGA!

Neue metallurgische Tests zünden ein regelrechtes Rückgewinnungs-Feuerwerk! Auch bei den Basismetallen!

Unglaublich gute Ergebnisse ergaben die auf ‚Napoleon‘ durchgeführten Grobflotationstests im offenen Kreislauf, mit einer rekordverdächtigen Gewinnungsrate von bis zu 93 % für Silber (Ag), 90 % für Gold (Au), 94 % für Blei (Pb) und 94 % für Zink (Zn)!!!





Und auch die sequentiellen Flotationstests am offenen Kreislauf überzeugten auf ganzer Linie und ergaben kombinierte Blei- und Zinkkonzentrate mit kombinierten Gewinnungsraten von je 88 % für Gold und Silber sowie je 96 % für Blei und Zink!





Nicht minder erfolgreich präsentierten sich die direkten Cyanidlaugungstests, welche nach einer 48-stündigen Verweildauer eine MEGA-Ausbringungsraten von 87 % für Silber und 93 % für Gold ergaben!





Ziel des ersten metallurgischen Testprogramms war es, die breite Palette an praktikablen Verarbeitungsalternativen zu bewerten, die für eine erfolgreiche Gewinnung von Edel- und Basismetallen aus dem mineralisierten Material zur Verfügung steht. Diese wurden auf seine geometallurgische Charakterisierung untersucht und mit weiteren Zerkleinerung- und Zyanidlaugungstests ergänzt und ein weiteres Augenmerk auf die Schwerkraftgewinnung, Empfindlichkeit der Kerngröße, Bulk- und sequentielle Flotationsbewertungen gelegt.





Absolut begeistert von den Ergebnissen des metallurgischen Testprogramms ist auch der Präsident und CEO von Vizsla Silver, Michael Konnert, der sagte:

„Die Ergebnisse der vorläufigen metallurgischen Tests auf ‚Napoleon‘ sind ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und das ‚Panuco‘-Projekt, da sie das Projekt-Risiko schon im Vorfeld der ersten Ressource, die schon bald präsentiert wird, deutlich verringert. Angesichts der historischen Produktion in diesem Gebiet hatten wir gute Anhaltspunkte dafür, dass die Metallurgie von ‚Panuco‘ für Standardverarbeitungsmethoden geeignet sein würde.“





In diesem Zusammenhang muss noch erwähnt werden, dass mit den präsentierten Ergebnissen, die aus einer Mehrzahl an verschiedenen Verarbeitungsschemata nachgewiesen wurden, das Projekt zudem noch über eine beachtliche Flexibilität in Bezug auf Verarbeitungsstrategien verfügt, die nun eruiert werden können.

Auf diese hervorragenden Ergebnisse aufbauend wird das Projektteam in der Lage sein, die beste Option zu bewerten und auszuwählen oder mehrere Verarbeitungsoptionen zu nutzen, um die Projektrendite maximal zu optimieren!





Zudem: NEUE ‚Copala‘-Ader verspricht MEGA-Potenzial!





Dass in den Adern von Vizsla seinem Silber-Gold-Vorzeigeprojekt ‚Panuco‘ hochgradiges fließt, ist ‚per se‘ nichts Neues. Anders hingegen die gemeldete Entdeckung der neuen ‚Copala‘-Ader. Diese ist nämlich nicht nur neu, sondern kristallisiert direkt schon als sensationell heraus.

Der MONSTER-Treffer in Bohrloch CS-21-90 mit satten 3.701 g/t Silberäquivalent (AgÄq) oder anders ausgedrückt 2.147 g/t Silber (Ag) und 18,04 g/t Gold (Au) über 2,31 m wahre Mächtigkeit ist definitiv eine Ansage, die noch deutlich mehr Gewicht verleiht, wenn man weiß, dass sich dieser Abschnitt innerhalb eines breiteren Abschnitts mit einem Gehalt von 226 g/t AgÄq über sogar 81,91 m befindet!

Und damit ist es der hochgradigen ‚Copala‘-Ergebnisse noch lange nicht genug, denn mit 2.274 g/t Ag/Äq (1.924 g/t Ag und 5,00 g/t Au) über 1,52 m lieferte die etwa 100 m senkrecht unterhalb von Bohrloch CS-21-90 gemachte Bohrung, gleich den nächsten Volltreffer mit 183 g/t AgÄq über 83,10 m.





Insgesamt acht ‚Copala‘-Bohrungen mit vielen hochgradigen Treffern!





In Summe stießen bisher acht Bohrungen von der ‚Copala‘-Ader auf erstklassige Ergebnisse, ebenso wie sie bemerkenswerte Abschnitte offenlegten.





Das kleine 1x3 des ‚Copala-Best-of‘-Bohrlöcher liest sich wie folgt:

· Bohrloch CS-21-94 durchteufte 404 g/t AgÄq (230 g/t Ag und 2,02 g/t Au) über 24,36 m und legte als Zugabe gleich noch 3.087 g/t AgÄq (1.523 g/t Ag und 17,75 g/t Au) über 1,80 nach.

· Bohrloch CS-21-105 steht dem fast in nichts nach und förderte 602 g/t AgÄq (323 g/t Ag und 3,21 g/t Au) über 2,68 zutage.

· Bohrloch CS-21-62 schließlich legte erstklassige 539 g/t AgÄq (373 g/t Ag und 2,02 g/t Au) über 2,58 Meter nach.





Quelle: Vizsla Silver

Auch wenn ‚Copala‘ sich als einzigartig erweisen könnte, weil seine Ausrichtung die erste ist, die Vizsla (WKN: A3C9S4) entdeckt hat und die noch nicht Bergbau-technisch erschlossen wurde, ist die Ader dennoch nicht allein und in jedem Fall in hochgradiger Nachbarschaft, beispielsweise zu ‚La Colorada‘. Diese Struktur wurde in der Vergangenheit abgebaut und liegt inmitten des ‚Cinco Senores‘-Aderkorridors und somit unweit von ‚Tajitos‘.





Quelle: Vizsla Silver

Weitere Entdeckung und ‚Tajitos‘-Update!





So schillern die ‚Opala‘-Ader-Ergebnisse sind, so viel Raum sei dennoch auch anderen Entdeckungen gewidmet. Denn während der Bohrungen auf ‚Tajitos‘ stieß Vizsla auf die ‚Christiano‘-Ader, die verglichen zu ‚Copala‘ jüngeren Alters erscheint und deren Potenzial nun mit Nachfolgebohrungen auf den Grund gegangen wird.

Quelle: Vizsla Silver





Bei den neuesten ‚Tajitos‘-Bohrungen wiederum ergaben sich wertvolle Hinweise darauf, dass die hochgradige Mineralisierung in der Tiefe fortsetzt. Bester Beweis hierfür ist das bisher tiefste ‚Tajitos‘-Bohrloch CS-21-105, das hochgradige 602 g/t AgÄq über 2,68 m zutage förderte.





Hochgradiges – und das ganz oberflächenah!





Für Michael Konnert startet das noch junge Jahr entsprechend großartig:

„Mit der Entdeckung der ‚Copala-Vein‘ in der hängenden Wand von ‚Tajitos‘ sind wir auf gleich mehrere oberflächennahe hochgradige Silber- und Goldabschnitte gestoßen, die sich innerhalb einer bis zu 80 m breiten mineralisierten Hülle befinden. Das spiegelt nicht nur das erstklassige Potenzial von ‚Panuco‘ als Weltklasse-Silberlagerstätte wider, sondern wird auch entsprechend in unsere Ressourcenschätzung im ersten Quartal 2022 einfließen.“





Gleich mehrfach in Party-Laune!





Beinahe zeitgleich mit der Bekanntgabe der Entdeckung der hochgradigen ‚Copala‘-Ader macht Vizsla ein weiteres Erfolgserlebnis publik. So wird die Vizsla-Stammaktie jetzt auch an der NYSE American gehandelt - und zwar unter der Erfolgsformel „VZLA“. Vizlas CEO Michael Konnert sieht darin naturgemäß einen Grund zum Feiern. Ebenso aber ist die Handelsaufnahme der Vizsla Silver (WKN: A3C9S4)-Stammaktie an der NYSE eine Bestätigung:

„Mit unserem hochgradigen Silber-Gold-Flaggschiff ‚Panuco‘ steuern wir zielgerichtet auf die Entwicklungsphase hin – und dieser Kurs wurde damit belohnt. Ebenso stellt die Börsennotierung an der NYSE einen wichtigen Meilenstein unserer langfristigen Wachstumsstrategie dar, auch weil wir davon überzeugt sind, damit unser verstärktes Engagement bei institutionellen und privaten Anlegern unterstützen zu können.“





Erstklassige Infrastruktur und produktionsbereite Mühle stehen bereit!





Eine Mühle mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag befindet sich ebenso auf dem Gelände, wie 35 Kilometer Stollenvortriebe und Absetzanlagen aus dem früheren Bergbau. Aufgrund dieser Bergbautätigkeit verfügt Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) auch über die erforderlichen Genehmigungen, sowie Straßen und Strom. Eigentlich ist schon alles da, was man für eine Produktion braucht. Und deshalb wird es auch schon bald, im Jahr 2022, mit der Produktion losgehen.

Vizsla Silver Highlights ‚par excellence‘!





· MEGA-hochgradiges Projekt!

· Beste Lage, direkt neben First Majestics hoch profitabler ‚San Dimas‘-Mine!

· Minen-Infrastruktur und Mühle schon quasi startklar!

· Zehn Bohrgeräte auf der Liegenschaft, davon schon sechs im Einsatz

· TOP-Management-Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz!

· Marktkapitalisierung von gerade einmal 408 Mio. CAD!

· Hervorragende Aktienstruktur! Unglaubliche 70 % in festen Händen!

· Kaufempfehlung mit Kursziel 6,- CAD von Canaccord Genuity (aktuell rund 2,75 CAD)!

· Mit rund 48 Mio. CAD hervorragend finanziert!

https://www.youtube.com/watch?v=2csTryv7sEQ&t=260s

Fazit: Aktie steht vor neuer Aufwärtsphase!

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) liefert weiter lehrbuchmäßig ab und wird dies auch noch längere Zeit tun. Denn die Nachrichten sollten so schnell nicht ausgehen! Mit rund 45 Mio. CAD in der Kasse und mittlerweile mehr als 10 Bohrgeräten auf der Liegenschaft ist ein wahrer News-Reigen vorprogrammiert. Wir rechnen sogar schon zeitnah wieder mit TOP-Unternehmens-News!

Die jüngste Silber-Preis-Korrektur, die natürlich auch Vizsla Silver in Mitleidenschaft gezogen hat, bietet Investoren eine nochmalige Chance sich günstig in diesen angehenden Silberproduzenten zu positionieren.

Die neue rund 15 % Kursbewegung nach oben ist schon auffällig und zeigt, dass das Interesse an den Aktien sehr hoch ist. Hier müssen Sie jetzt schnell sein!





Quelle: StockCharts.com & JS Research UG





Aber dennoch ist noch MEGA-Kurspotenzial vorhanden! Denn noch immer zeigt der MACD eine massiv überverkaufte Lage an und weitere TOP-News sollten schon bald vom Stapel gelassen werden.





Mega-Kurzsiel mit satter 120 % Gewinn-Chance

Positiv gestimmt für Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) sind auch die Analysten von Canaccord Genuity, die die Aktie mit einem Kursziel von 6,- CAD klar zum Kauf empfehlen.





Quelle: Vizsla Silver





Vom aktuellen Aktienkurs, gerade einmal rund 2,75 CAD, bietet sich smarten Investoren eine rund 120 % Kurs-Chance an.

Wir gehen davon aus, dass dieses Kursziel noch in diesem Jahr erreicht werden kann, da das Unternehmen quasi „Gewehr bei Fuß“ steht, seine Silber-Produktion noch dieses Jahr anlaufen zu lassen und danach sukzessive hochfährt. Des weiteren ist mit noch einigen hervorragenden Ergebnissen von der Explorationsfront zu rechnen!

Und spätestens mit Produktionsbeginn müssen auch die Analysten von Canaccord Genuity neu rechnen, und das Kursziel vermutlich im zweistelligen Bereich (10,- CAD +X) ansiedeln.

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) zeigt mit seiner Fülle an Top-News sein wahnsinns-Potenzial, welches das Unternehmen wie auf Schienen geleitet in Richtung Produktion führt! Immer wieder überrascht das Unternehmen durch eine Fülle an sensationellen Bohrtreffern, aus den bislang annähernd 128.000 gebohrten Metern, den scheinbar mühelosen Finanzierungsrunden mit denen man allein im Jahr 2021 quasi im „Vorbeigehen“ 73,2 Millionen CAD in die Kasse geholt hat oder durch die immer wieder neu entdeckten hochkarätigen Adern auf dem gerade einmal zu 5 % explorierten Projektionsgebiet ‚Panuco‘.

Der News-Köcher erreicht Spitzentemperatur!





Was bringt die nächste TOP-News?





Zu der jüngst vorgestellten Erstressource muss man wissen, dass sich diese gerade einmal auf nicht einmal 30 % der 117 identifizierten Ziele bezieht! Und gerade jetzt, wo die Geologie immer verständlicher wird, geht es buchstäblich den höhergradigen Bereichen „an den Kragen“, die natürlich zuerst auch abgebaut werden sollen. Und wenn man jetzt noch weiß, dass die Edelmetall-Leiter mit der bekannten Mineralisierung korrelieren, kann man sich annähernd vorstellen, was hier zusätzlich zu den bereits geschätzten ‚angezeigten‘ Mineralressourcen in Höhe von 6,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 150 Gramm pro Tonne Silber, 1,64 g/t Gold, 0,27 % Blei und 0,53 % Zink (370 g/t Silberäquivalent (AgEq) aus denen sich stand heute 33,2 Millionen Unzen Silber, 362.600 Unzen Gold, 18.000 Tonnen Blei und 36.000 Tonnen Zink gewinnen lassen, noch gefunden werden kann!

Denn schon jetzt ist klar, dass die Edelmetall-Leiter in der bekannten Mineralisierung korrelieren, was eindeutig für ein stark beschleunigtes Ressourcenwachstum spricht! Zweites Stichwort ist „Produktionsstart“! Auch hier sind alle Vorkehrungen in Arbeit und erreichen die finalen Phasen.

Silber steigt und Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) wird diese Kurssteigerungen massiv hebeln!

Aufgrund der jüngsten Fortschritte und dem baldigen Produktionsstart ist bei dieser Aktie richtig Druck im Kessel, der sich explosionsartig entladen kann! Spätestens wenn die Produktion anläuft und sich der Silberpreis wieder in Richtung 30,- USD je Unze aufmacht! Steigen Sie jetzt ein und seien Sie dabei, wenn die neue kanadische Kursrakete zündet!

Mit an Bord der Kursrakete und des „Produktions-Express“ ist das ‚Who is Who‘ der Rohstoff-Scene, die zusammen mit dem Management mehr als 60 % aller ausstehenden Aktien hält. Mit einem rund 10 % Unternehmensanteil an Board ist sogar der kanadische Milliardär und Starinvestor Eric Sprott.

Tun wir es Starinvestoren wie Eric Sprot gleich, der sich bereits mehr als 10 % der ausstehenden Vizsla-Aktien (WKN: A3C9S4) zu Kursen um die 2,50 CAD gesichert hat.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team



Dieser Werbeartikel wurde am 01. März 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Vizsla Silver, Wallstreet Online.de, eigener Research (Internet) StockCharts.com



Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Vizsla Silver zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Vizsla Silver und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Vizsla Silver einzugehen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Vizsla Silver und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Vizsla Silver im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Vizsla Silver halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de