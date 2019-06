SILBER - Potenzial ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber gibt wie Gold, am heutigen Handelstag so richtig Gas und treibt den Kurs deutlich über die $15 Marke. Damit bestätigt sich die primäre Erwartung und lässt den Markt aktuell wohl in Welle iii von (iii) ausbrechen. Wir sehen damit die Bullen klar am Drücker.

Nächster Schritt ist der Ausbruch über $15.51, was die Bewegung wahrscheinlich noch einmal mehr beschleunigen wird. Wir haben entsprechend der aktuellen Bewegung, damit zu rechnen, dass die Welle iii in Pink bereits in der Lage sein kann, nun Kurse von $16 anzulaufen. Stopps ziehen wir nun zu 50% auf $14.62 und die restlichen 50% in den Gewinn, respektive nutzen 30% im weiteren Verlauf für Gewinnmitnahmen. Damit haben wir alle Einstiegsbereich im Gold als auch im Silber der letzten Monate getroffen und befinden uns mit doppelter Positionsgröße im Markt!





Einziger bedenklicher Punkt bei Silber, im positiven Sinn, ist die massive Divergenz zu Gold! Den vergleicht man die Hochs aus dem Jahr 2016, so wird schnell klar, Silber ist hier viel zu billig! Eigentlich müssten wir bei $23 notieren. Holt Silber den Rückstand jetzt auf, wird das ein richtig heißer Sommer. Wenn auch Sie durch uns den nächsten Einstiegsbereich im Gold als auch Silber nutzen wollen, melden Sie sich kostenlos an und erhalten Sie alle Signale für Trades per E-Mail zugeschickt! www.hkcmanagement.de

