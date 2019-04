SILBER - Long Zielbereich getroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Und wir melden uns wieder zurück mit dem erreichen unseres Silber Long Tradingbereiches, welchen einige Analysten für nicht erreichbar hielten. Aktuell ist es jedoch mucks Mäuschen still geworden im Lager der Permabullen. Es scheint so als ob einige diesen Abverkauf partout nicht auf der Landkarte hatten. Unser Zielbereich konnte wie auf dem Chart zu sehen, erreicht und bereits wieder verlassen werden.

Wir stehen nun auf den unteren Zeitebenen, bereits vor einem sehr wichtigen Schritt. Die aktuell formierte Bewegung, ist dreiteilig, respektive vierteilig. Gelingt es den Bullen nun, den Markt hier zu jederzeit über $14.81 zu halten, so hätte sich vom Tief ausgehend, der erste Fünfteiler formiert.

Klares Zeichen für den Auftakt der Aufwärtsbewegung. Dazu muss neben dem nicht mehr unterschreiten von $14.81, noch das bisherige Hoch bei $14.96 überboten werden. Im Anschluss ist dann nochmals mit einer Gegenbewegung zu rechnen.

Wer wie wir seit dem Zielbereich Long ist und eine Null Risiko Politik fahren will, der kann bereits jetzt Stopps auf unter $14.81 einziehen. Daher mit einem Abfall unter die $14.81 die Chancen auf ein erneutes Tief, bei 75% Plus liegen. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir hier trotzdem zu jederzeit netto Long, im Markt sind und nur spekulative Positionen mit Stopps versehen.



Wir fassen also zusammen, Silber kann seinen Abflug ausgehend vom Zielbereich bereits eingeleitet haben. Für eine Bestätigung des Tiefs, unabhängig von der Struktur der Bewegung, wollen wir den Markt weiterhin über $15.07 und $15.36 sehen. Wenn auch Sie die weitere Entwicklung im Silbermarkt durch unsere Analyse mitverfolgen wollen, sowie unsere neuen Aktienpakete zum Thema: Cannabis, Rüstung und Dow Jones 30 Aktien kostenlos testen wollen, melden Sie sich jetzt an, der Versand beginnt heute: www.hkcmanagement.de