SILBER - Jetzt ist es soweit, Take Profit erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Bullenzug fährt unaufhörlich weiter! Silber legt in der Aufwärtsbewegung in Welle iii in Rot weiter zu und überschreitet unseren Take Profit bei $17.81. Wir haben nun 20% unserer Position realisiert und verbuchen somit einen weiteren Gewinn von +13.95%.

Wir bleiben mit unserer restlichen Positionsgröße vollumfänglich investiert und werden diese am 29.08.2019 automatisch in den neuen Kontrakt rollen. Wie bereits heute im Daily Market Update geschrieben, müssen alle Stopps und Limit Orders im neuen Kontrakt neu gesetzt werden. Unseren nächsten Take Profit mit weiteren 20% haben wir nun bei $18.20 gesetzt. Alle Details zu den nächsten Positionen werden nun im nächsten Update morgen Mittag per E-Mail verschickt. Damit haben wir seit 9 Trades im Gold/GLD als auch Silber nur noch dicke Gewinne eingefahren und machen jetzt gerade so weiter.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Silber:

Risiko: Gering/alle Stopps im Gewinn

Unser Kaufkurs Ø: $15.63

Letzter Kauf: $16.94

Unsere Stopps: Werden im täglichen Update benannt und per Mail verschickt.

Take Profit: 20% zu $18.20

Nächster Kauf: wird bekannt gegeben!

Teilverkauf zu $16.34 +10.3% Gewinn 31.07.2019

Teilverkauf zu $16.08 +8.57% Gewinn 01.08.2019

Teilverkauf zu $17.34 +12.45% Gewinn 13.08.2019

Teilverkauf zu $16.77 +8.75% Gewinn 13.08.2019

Teilverkauf zu $17.81 +13.95% Gewinn 27.08.2019