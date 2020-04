SILBER - Gefahr für weitere Abverkäufe steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Man kennt die Nussknacker-Figuren vom Weihnachtsmarkt. Doch wir meinen nicht die Handlichen für zuhause, sondern die Überlebensgroßen. Genauso einen braucht Silber, um die Nuss zu knacken, die die Bullen sich hier gelegt haben. Obwohl Gold am Freitag noch anziehen konnte und klar im Plus geschlossen hat, beschließt Silber die Woche im Minus. Unsere Reaktion am Freitag direkt 50% des Longs wieder abzustoßen, war damit vollkommen gerechtfertigt. Hier formen sich richtig dunkle Wolken für diese Handelswoche.

Einer der Indikatoren, welcher Silber die letzten Male förmlich versenkt hat, steht kurz vor einem Verkaufssignal. Sollte sich dieses durchsetzen, wird es unglaublich schwer werden, dass Silber die $13.95 halten kann. Es droht die direkte Fortsetzung der Korrektur, was ja auch unserer primären Erwartung entspricht. Wir haben den Long lediglich gegen einen Ausbruch über $15.28 eingegangen. Sollten wir also die nächsten Tage Short gehen und unseren restlichen Long Trade verkaufen, ist dies der aktuellen Entwicklung geschuldet.

Aktuelle Silber Trading Ergebnisse:

