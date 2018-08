SILBER - BIN ICH SCHON DRIN?!

Boris Becker wusste es nicht, wir wissen es, nein es ist leider noch nicht drin, zumindest nicht innerhalb des gelben Zielbereiches verlaufend von $15.20 bis $14.50. Dem größeren blauen Zielbereich hatte Silber ja bereits einen Besuch abgestattet und dort ein Tief bei $15.18 ausgebaut. Allerdings geschah dies, bevor wir den kleineren gelben Zielbereich im Chart hinterlegt haben. So hat es sich nun bislang nicht begeben, dass der Zielbereich angelaufen werden konnte. Bis auf 5 Cent und am Freitag nochmals bis auf 9 Cent kamen die Bären heran. Zu mehr hat es nicht gereicht bislang. Wir haben aber im Gegenzug keinen Anlass von der Erwartung abzurücken, dass Silber den Zielbereich anlaufen wird, denn die Korrektur sieht aktuell alles andere als fertig aus.

Selbst wenn die Bullen sich jetzt aufmachen würden, den Preis über $16 zu treiben, ergäbe dies nicht automatisch die Bestätigung eines Tiefs, sondern lediglich einmal die Freigabe für weitere Kursgewinne. Im Rahmen eines noch immer korrektiven Verlaufes kann Silber bereits wieder Kurse im Bereich von $16.80 bis $17 anlaufen. Entsprechend wird es in den kommenden Wochen sehr wichtig sein, die genauen Strukturen der Bewegung herauszuarbeiten. Was hier nicht als klarer Impuls daherkommt, muss kritisch betrachtet werden.



Der Option, dass Silber sich nun aufmacht und Kurse unter $13.62 anläuft, können wir weiterhin wenig abgewinnen. Nicht, dass wir dies kategorisch ausschließen, aber im aktuellen Zustand sehen wir den Markt schlichtweg nicht in der Lage dazu, solch einen massiven Ausverkauf noch zu bewerkstelligen. Um solch einen Verlauf freizuschalten, bedarf es weiterhin zunächst deutlich höherer Kurse.

Damit sprechen wir aber nicht von $18, sondern von Kursen jenseits der $20. Man muss solch einen Ausverkauf auch einmal in den übergeordneten Verlauf einordnen. Dabei kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass die Korrektur auf $13.62 bei weitem noch nicht stark genug korrigiert wurde, als dass dies bereits wieder eine Abkehr auf noch tiefere Kurse ermöglichen könnte. So fassen wir zusammen, dass wir für die Zukunft einen solchen Ausverkauf in Richtung $12 bis $10 keinesfalls ausschließen, aktuell dies aber für sehr unwahrscheinlich erachten.





Mittelfristig

Widerstand: $16.60 / $17.70 / $17.35

Unterstützung: $13.62



Kurzfristig

Widerstand: $16.11 / $16.43 / $15.63

Unterstützung: $15.14 / $14.50 $15.18







Unsere Performance in Silber 2014 bis 2017!

20 Zielbereiche benannt.

16 Zielbereiche exakt getroffen.

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden.



Trefferquote: 79%