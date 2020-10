SILBER- Abverkauf auf unter 20$?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In Silber bleibt unsere Primärerwartung weiterhin intakt. Diese ist ein direkter Abverkauf in Regionen um die $20. Da müssen wir nicht lange rumquatschen.

Dies gilt, solange es die Bullen nicht schaffen, ein Hoch über der $25 Marke zu etablieren.

In diesem Fall würde sich unsere Alternative auf dem oberen Chart in Rot durchsetzen. Sollte dies der Fall sein, hinterlegen wir eine Short Position oder haben die Möglichkeit entspannt abzuwarten bis unser in BLAU hinterlegte Zielbereich erreicht ist.

Bricht der Kurs wie in der alternative nach oben aus (Ausbruch aus der gelben Box) werden wir einen Longtrade eingehen über der $24.90.

Aktuell hält sich Silber aber noch an unsere Vorgaben. Sobald unsere Indikatoren ausschlagen, verschicken wir eine E-Mail Nachricht mit allen Daten zum Einstieg und unterstützen Sie beim laufenden Trade.

