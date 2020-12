SIEMENS - Kaufbereich kommt auf uns zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":





Siemens: SIE // ISIN: DE0007236101

„Nicht gern, aber ungern“, sagt der Volksmund, wenn man etwas lieber nicht täte. Genau das trifft darauf zu, was wir jetzt tun: Wir sprechen über Corona - aber versprochen, wirklich nur kurz. Und im Zusammenhang mit Siemens. Dort hat Joe Kaeser, der seit 2013 den Chefposten innehat und diesen im Februar 2021 abgeben wird, trotz Virus & Co im letzten Quartal einen ordentlichen Milliardengewinn vorgelegt. „Ein bemerkenswertes Geschäftsjahr mit einem starken vierten Quartal“, sagte er dazu und betonte, dass Siemens „hervorragend aufgestellt“ sei.

Weil dem so ist, kriegen alle Mitarbeiter außer den Leuten aus dem oberen Management einen Corona-Bonus von bis zu 1.000 Euro. Quasi als Wertschätzung für „eine gewaltige Herausforderung, die wir zusammen vergleichsweise gut gemeistert haben“, so Joe Kaeser. Siemens hat tatsächlich das Beste aus der verzwickten Situation gemacht. Und das sagen wir jetzt nicht ungern, sondern gern.

Historie

Chart 18. September 2020

Das Chart von 18. September verdeutlicht noch einmal, was die Siemens-Aktie alles durchgemacht hat. Damit meinen wir gar nicht das Frühjahrs-Tief, das wir so häufig zu Gesicht bekamen. Es war das längerfristige Tief bei €98.50, das für Stirnrunzeln sorgte. Danach hatte die Aktie allerdings das Gröbste hinter sich, und wir konnten einen schönen Aufwärtsimpuls beobachten.

Primärszenario // 63%

Was wir jetzt erwarten, ist die Fortsetzung der Zwischenkorrekturbewegung, die Mitte November bei €119.30 begann. Im aktuellen Chart haben wir Ihnen diesen Punkt zur Verdeutlichung mit der braunen 1 markiert. Nun berechnen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 63%, dass die Aktie das Idealziel dieser Korrektur ansteuert. Diesen Zielbereich - die grüne Box im Chart - haben wir mit den Koordinaten von €107.10 bis €101.62 berechnet. In diesem Zielbereich sollte die Trendwende einsetzen, die in einen impulsiven Kursanstieg mündet.

Chart 03. Dezember 2020

Alternativszenario // 37%

Im alternativen Szenario mit der Wahrscheinlichkeit von 37% findet die Fortsetzung der Zwischenkorrekturbewegung nicht statt. Denn die Bullen geben Gas und führen den Wert über die Hürde bei €121.90. Dieses Alternativszenario kann durchaus schon zum Wochenstart eintreten.

Sobald unser in grün hinterlegter Tradingbereich angelaufen wird treffen wir eine Entscheidung zum Kauf der Siemens Aktie!

