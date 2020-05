SIEMENS AKTIE - Halbierung voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":



Siemens: SIE // ISIN: DE0007236101

Immer wenn wir den Siemens-Chart in Händen halten, befällt uns ungläubiges Staunen. Wenn wir nicht genau wüssten, dass es sich tatsächlich um Siemens handelt, würden wir glauben, es sei eine Zocker-Aktie. Die Aktie hat schon mehrfach Aktionäre verzweifeln lassen. Angesichts der Ideen von Siemens-Chef Joe Käser, irgendwelche Klima-Aktivistinnen in das Führungsgremium des Konzerns zu berufen, ist das eigentlich nicht verwunderlich. Das alles führt letztlich zu dem Szenario, das wir für die Aktie erwarten.

Primärszenario

Machen wir es kurz, es geht abwärts. Die Aktie hat sich vom Tief in 3 (im Chart in Blau) mit einiger Mühe bis zum Hoch in 4 hochgearbeitet. Damit dürfte aber erst einmal Schluss sein, denn wir erwarten nicht, dass die Aktie in der Verfassung ist, die €96.58 zu knacken. Vielmehr dürfte auch die €76.97er-Marke nicht halten, wenn die €82.15 nachhaltig nach unten durchbrochen wurde. Dann gibt es auf dem Weg nach Süden erst wieder einen Halt, wenn die Aktie die laufende Welle 4 in 5 abgeschlossen hat, was ganz grob im Bereich zwischen €45.69 und €19.21 der Fall sein dürfte.

FAZIT

Wir sind sehr skeptisch und nicht sonderlich optimistisch, was den weiteren Kursverlauf des Siemens-Papiers anbelangt. Die Aktie hat in der Vergangenheit schon oft Investoren enttäuscht. Momentan geht dem Titel die Luft bei der Aufholjagd aus, so dass die Bewegung seit dem März-Tief nur korrektiv ist. Die Aktie dürfte auf Kurs nach Süden gehen und eine Halbierung muss hier in Betracht gezogen werden. Das würde das Papier allerdings für einen Long-Einstieg attraktiv machen, denn übergeordnet sehen wir deutlich höhere Kursziele.

Auf Sicht der nächsten Jahre gehen wir hier von einer Verdopplung aus! Davor müssen bereits investierte Anleger jedoch noch ordentlich bluten.

Wenn auch Sie den Einstieg bei SIEMENS erhalten wollen sowie die Analysen und Einstiegsbereiche aller weiteren DAX30 Konzerne melden Sie sich hier kostenlos an unter www.hkcmanagement.de