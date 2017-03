SIEGFRIED erzielt neue Rekordmarken!

Wir informieren unsere Leser zeitnah und in regelmässigen Abständen über dieses extrem spannende Investment. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – „Die Aktie ist noch nicht ausgereizt“ titelten wir in der WIRTSCHAFTSINFORMATION vom 5. Januar, als die Valoren des Zofinger Pharmazulieferers SIEGFRIED bei CHF 213 notierten. Der Chart offenbart, dass die Notierungen seither unaufhaltsam nach oben tendie­ren. Zuletzt wurde sogar ein Allzeithöchst von CHF 251 erreicht. Erstmals besprochen und in unser Musterportfolio aufgenommen haben wir SIEGFRIED im Oktober 2013 bei einem Kurs von CHF 150. Inklusive Dividenden brachte es die Aktie demnach auf eine Gesamtrendite von beeindruckenden +70%. Die 25 seither abgegebenen Kaufempfehlungen erzielten zudem eine durchschnittliche Rendite von +50%.

Akquisitionsbedingt (Kauf des Wirkstoffgeschäfts von BASF) hat SIEGFRIED im 2016 den Umsatz um +49.3% auf einen Rekordwert von CHF 717.7 Mio. gesteigert. Die zuvor genannte Umsatzprognose von CHF 700 Mio. konnte damit übertroffen werden. Während SIEGFRIED einen Reingewinn von CHF 27.9 Mio. rapportierte, lag die Markterwartung bei CHF 30 Mio. Dies ist jedoch nicht weiter tragisch, da vor allem die einmalig angefallenen Integrationskosten die Rechnung nicht weiter belasten werden. Entscheidend ist, dass SIEGFRIED im 2017 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich erreichen will. Ausserdem soll sich die Ertragslage verbessern. So liess SIEGFRIED verlauten, dass der Reingewinn im laufenden Jahr wieder deutlich steigen werde. Als Reaktion auf den soliden Abschluss wird am 24. April eine Dividende von CHF 2 je Aktie aus den Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet. Unsere Investmentstory war aber die eklatante Unterbewertung, die mittlerweile grösstenteils wettgemacht wurde. Die deutlich besseren Wachstumsaussichten sowie die Möglichkeit einer Übernahme sind für uns dennoch Grund genug, bei SIEGFRIED mit der Hälfte der Position an Bord zu bleiben. Wir verkaufen 5 Aktien aus dem Musterportfolio, erhöhen das Kursziel auf CHF 275 und ziehen die Stop-loss Limite auf CHF 225 nach. Die neue Einstufung lautet „HALTEN“.

SIEGFRIED N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol SFZN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 891‘169, letzter Kurs ca. CHF 250.00.

<<Aktuelle Ausgabe GRATIS-ABO>>

Ihre

Redaktion der WIRTSCHAFTSINFORMATION

http://www.wirtschaftsinformation.ch

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.