SHORT SQUEEZE: WENN SPEKULANTEN AUF DEM FALSCHEN FUSS ERWISCHT WERDEN

Wer am frühen Morgen des 1. Februar 2021 einen Blick auf die Edelmetall-Kurse geworfen hat, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben: Sechs Prozent plus verzeichnete der Silberpreis in US-Dollar kurz nach dem Handelsstart um Mitternacht. Gegen Mittag wurden zwischenzeitlich sogar rund zehn Prozent Rendite erreicht – und dies innerhalb eines halben Tages. In Onlineforen wird über diese Preis-Explosion hitzig debattiert, Medien rund um die Welt berichten über den neuen Silber-Boom. Und Analysten weisen darauf hin, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist, denn es drohe ein so genannter „Short Squeeze“ historischen Ausmaßes.

Die Silber-Hausse ist vor allem deshalb verwunderlich, weil sich aus fundamentaler Sicht übers Wochenende nichts an den Aussichten für das Industriemetall geändert hat. Doch an den Finanzmärkten tobt ein regelrechter Krieg, welcher bereits in der vergangenen Woche spektakuläre Folgen hatte: Tausende Internetnutzer des Nachrichtenaggregators „Reddit“ haben sich zusammengeschlossen, um die Kurse von Aktien und anderen Assets in die Höhe zu treiben – und damit so genannte „Short-Seller“ in Bedrängnis zu bringen. Hierbei handelt es sich vor allem um milliardenschwere Hedgefonds, die durch Leerverkäufe den Markt beeinflussen. Diese Spekulation ist der Internet-Gemeinde offenbar ein Dorn im Auge und die kuriosen Kurskapriolen der vergangenen Tage werden zu einem Krieg von digitalaffinen Kleinanlegern gegen das Finanz-Establishment stilisiert.

Doch warum können die Nutzer einer Nachrichtenplattform dafür sorgen, dass Silber in wenigen Stunden um fast zehn Prozent an Wert zulegt? Das Zauberwort lautet „Short Squeeze“. Hierbei handelt es sich um panikartige Käufe von Marktteilnehmern, die zuvor ein Asset „leerverkauft“ oder „geshortet“ haben. Sie schließen also mithilfe von Futures, Zertifikaten oder Optionsscheinen eine Wette auf fallende Kurse ab – oder mit anderen Worten: Sie versprechen, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft ein Asset zu einem bestimmten Kurs zurückzukaufen. Damit die Wette aufgeht, muss der künftige Kurs unterhalb des aktuellen Kurses liegen. Die Differenz streichen die Spekulanten als Gewinn ein. Häufig wird die mögliche Rendite sogar „gehebelt“, also mit einem Faktor versehen. Die Spekulanten können so ein Vielfaches ihres Einsatzes erlösen, aber auch in ernste Schwierigkeiten kommen, wenn sich die Wette entgegen ihrer Erwartung entwickelt.

Genau diese Schwierigkeiten haben die Internetsurfer des Forums „Wallstreetbets“ in den vergangenen Wochen wiederholt erreicht, zuerst bei der Aktie des US-amerikanischen Computerspielegeschäfts „GameStop“ und nun beim Rohstoff „Silber“. Denn es wird vermutet, dass der Silbermarkt durch Großspekulanten künstlich gedrückt wird. Wenn sich der Kurs für Silber aber in kurzer Zeit überraschend in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, greift das Prinzip des „Leerverkaufs“: Dabei leiht sich der Spekulant ein Asset, um es am Markt zu einem möglichst hohen Preis zu verkaufen und es zu einem späteren Zeitpunkt für einen geringeren Preis zurückzukaufen. Im Klartext: Die Spekulanten besitzen kein Silber und müssen ihre Positionen „glattstellen“, also Silber kaufen, um den Verpflichtungen aus ihrer Wette nachzukommen. Und durch das Prinzip von Angebot und Nachfrage ist der Kurs für Silber zuletzt massiv gestiegen, nachdem sich tausende Kleinanleger vor allem in den USA über das Internet verabredet haben. Die Leerverkäufer sind daraufhin in Panik geraten, mussten Silber nachkaufen und treiben den Kurs dadurch weiter in die Höhe.

Dass es sich bei dem aktuellen „Short Squeeze“ um eine nicht natürliche Marktbewegung handelt, macht der Vergleich mit Gold deutlich: Das gelbe Metall legte am Montag um „nur“ ein Prozent zu. Eine Prognose für die kurzfristige Zukunft ist in dieser Ausnahmesituation kaum möglich. Die Preisspirale könnte sich weiter nach oben drehen – vor allem wenn große Kapitalsammelstellen wie zuletzt bei der „GameStop“-Spekulation auf dem falschen Fuß erwischt werden. Mittel- bis langfristig gibt es gute fundamentale Gründe für einen weiteren Anstieg des Silberpreises. Negative Realrenditen am Zinsmarkt sowie die seit Jahren steigende Nachfrage der Industrie und Investoren sprechen klar für Silber.

Während sich die Finanzmärkte fragen, welches Investment die „Reddit“-Nutzer nach GameStop, Silber und Co. attackieren, entbrennt inzwischen eine ethische Diskussion: Wenn ein Internet-Schwarm über Nacht eine Aktie explodieren lassen kann, geht etwas nicht mit rechten Dingen zu, so argumentieren die Kritiker von „Wallstreetbets“. Die Reaktion der Internetgemeinde: Jetzt findet das, was bislang im Geheimen zwischen milliardenschweren Investmentkonzernen abgestimmt wurde, öffentlich statt. Die Spekulanten werden also in gewisser Weise mit ihren eigenen Mitteln geschlagen. Und ganz nebenbei wird eindrucksvoll deutlich, dass fundamentale Rahmendaten schon lange nicht mehr das einzige Argument an der Börse sind. Ob dieser Zustand dauerhaft tragfähig ist, darf bezweifelt werden.

