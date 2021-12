SG bringt Anleger ins Metaversum

Das Universum bietet risikobereiten Anlegern bereits eine unendliche Anzahl an investierbaren Wertschöpfungsmodellen. Mit einem neuen Open-End-Index-Zertifikat macht die SG jetzt auch ganz irdische Geschäftsmodelle in den virtuellen Landschaften des Metaversums zugänglich (englisch: Metaverse). Für die Auswahl der passenden Unternehmen sorgt der Indexanbieter Solactive konsistent mit künstlicher Intelligenz (KI) an Stelle des klassischen Sektor- und Branchenansatzes.

30 Aktien weltweit – ausgewählt durch künstliche Intelligenz

Der Solactive Metaverse Select Index CNTR bildet die Wertentwicklung der weltweit 30 größten Unternehmen ab, die auf dem Metaversum basierende Geschäftsmodelle verfolgen. Die Auswahl erfolgt über die proprietär entwickelte ARTIS-KI, deren Sprachverarbeitungsalgorithmen öffentliche Quellen wie Webseiten, Geschäftsberichte usw. nach relevanten Schlüsselbegriffen durchsuchen und die Unternehmen in eine Rangfolge bringen. Diese können in fünf Gruppen eingeteilt werden: Metaverse Technology (Entwicklung von Infrastruktur und Hardware für Aufbau und Betrieb, inklusive Augmented Reality), Metaverse Platforms (Virtuelle Umgebungen zur Interaktion von Nutzern), Metaverse Devices (Hardware, Wearables, Video, Audio und Gaming Equipment), Interchange Standards (Entwickler von Formaten, Services und Schnittstellen) und Data Processing (Rechenleistung und Datenservices). Die Gewichtung erfolgt anhand der Marktkapitalisierung; diese muss mindestens 100 Mio. US-Dollar, das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen mindestens 1 Mio. US-Dollar betragen. Alle Indexkomponenten werden jeweils halbjährlich (Mai / November) überprüft. Außerplanmäßige Anpas-sungen, etwa bei Übernahmen, sind möglich. Die Top Ten domizilieren sämtlich in den USA und stellen knapp 64 Prozent des Indexgewichts: Unity Software, Meta Platforms, Snap, Nvidia, Glimpse, Apple, Vuzix, Alphabet, WIMI Hologram und Roblox.

Der Index ist als Customized-Net-Total-Return-Index konzipiert, demnach werden nur 55 Prozent der Dividenden reinvestiert (die in der Wachstumsbranche gar nicht oder spärlich anfallen werden), dafür liegt die Managementgebühr bei erträglichen 0,8 Prozent p.a. Smarte Anleger handeln das Indexzertifikat mit der ISIN DE000SF65P08 aufgrund des US-lastigen Baskets idealerweise nach 15:30 Uhr zu US-Kernhandelszeiten, wenn die niedrigsten Spreads zu erwarten sind.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem diversifizierten und systematischen Indexansatz von SG und Solactive können Anleger global und transparent auf die Unternehmen mit Metaverse-Geschäftsmodellen setzen und mittel- bis langfristig an der Verlagerung von Freizeit und Business in den virtuellen Raum des Metaversums partizipieren.

Autor: Thorsten Welgen