SGL Carbon: Fördermittel für Zukunftstechnologien

Der Kohlenstoff-Spezialist SGL Carbon hat für die Entwicklung und Industrialisierung von innovativen Anodenmaterialien aus synthetischem Graphit für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien Fördermittel von fast 43 Mio. Euro erhalten. Die Spannung vor der Pressekonferenz am 25. März steigt, denn dann muss das Management Farbe für 2021 bekennen.



Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie der Freistaat Bayern greifen dem Wiesbadener Hersteller von synthetischem Graphit für Anodenmaterial mit Fördermitteln über 42,9 Mio. Euro unter die Arme. Im Rahmen des IPCEI-Projekts sollen die Entwicklung von Anodenmaterialien mit gesteigerter Leistungsfähigkeit und energieeffiziente, nachhaltige Herstellungsprozesse bis hin zu neuartigen Recyclingkonzepten gefördert werden. Gerade vor dem Hintergrund des stetig steigenden Bergs an Elektroschrott ist die Etablierung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft von hohem, politischen Interesse.



Die Technologien von SGL Carbon setzen da an, wo gerade die Musik spielt. Allerdings steigt auch die Erwartungshaltung bei den Investoren, was den Ausblick für 2021 – und darüber hinaus – betrifft. Am 25. März hat das Management um CEO Torsten Derr und CFO Thomas Dippold Gelegenheit, Investoren, Analysten und Journalisten Rede und Antwort zu stehen. Nach dem jüngsten Newsflow, darunter der Aufstieg in den SDAX, ist die Stimmung aktuell prächtig. Wir haben die Aktie von SGL bereits im Januar 2021 in unser Musterdepot aufgenommen.