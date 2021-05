SDG – 17 Ziele, ein Index!

Die Weltgemeinschaft hat im Jahr 2015 die Agenda 2030 der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie bildet auch die Basis der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Mit der Agenda soll weltweit ein menschenwürdiges Leben ermöglicht und dabei auch die natürlichen Lebensgrundlagen bewahrt werden. Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, die Sustainable Development Goals (SDGs), richten sich an alle: die Regierungen weltweit, aber auch die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft und die Wissenschaft. Zu den Zielen zählen beispielsweise die weltweite Sicherung der Ernährung, die Bereitstellung von sauberer und bezahlbarer Energie und die Beendigung von Ungleichheiten (eine Übersicht über alle 17 Ziele und ihre Bedeutung finden Sie auf der UN-Seite: sdgs.un.org).

HypoVereinsbank onemarkets bietet Anlegern die Möglichkeit, per HVB Open End Index Zertifikat in Unternehmen zu investieren, die sich in hohem Maß zu den SDG-Prinzipien bekennen. Die Grundlage dafür stellt der von UniCredit entwickelte UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index dar. Er beinhaltet Aktien von europäischen und amerikanischen Unternehmen aus insgesamt elf Sektoren, wobei aus jedem Sektor jeweils die fünf Titel ausgewählt werden, die über den höchsten SDG-Score verfügen. Macht also insgesamt 55 Unternehmen. Aktuell sind unter anderem die Aktien von Adidas, Adobe, Geberit, Salesforce, Tomra und Unilever enthalten. Der SDG-Score wird von ISS ESG auf Basis eines hochwertigen Ratings ermittelt. ISS ESG ist der weltweit führende Anbieter von Nachhaltigkeitsratings. Überprüfungen finden vierteljährlich statt. Die Gewichtung erfolgt auf Basis der freien Marktkapitalisierung, multipliziert mit dem SDG-Score. Hohe Nachhaltigkeit wird also mit einem höheren Gewicht im Index belohnt. Das HVB Open End Index Zertifikat (ISIN: DE000HVB5TL9) eignet sich für Anleger, die ihr Geld unter strengen nachhaltigen Gesichtspunkten anlegen möchten:

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index ISIN/WKN DE000HVB5TL9/HVB5TL Rückzahlungstermin Open End* Teilhabefaktor 100% Indexgebühr p.a. 1,50 % Verkaufspreis 108,11 EUR * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Stand: 20.05.2021

