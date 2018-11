SDAX: Das Sprungbrett wirkt!

Das Börsenjahr 2018 steht bisher unter keinem guten Stern. DAX, MDAX sowie SDAX stehen mit dem Schlusskurs vom 9. Oktober deutlich im Minus.Der SDAX ist in diesem Zusammenhang der "Einäuige unter den Blinden". Denn sein Minus fällt mit 6,61 Prozent am geringsten aus. Dennoch ist der Nebenwerte-Index ausgerechnet seit der Index-Umstellung am 24. September kräftig unter die Räder gekommen. Erst seit 10.400 Punkten - dem tiefsten Stand seit April 2017 - geht es wieder aufwärts. Zeitweise schon um 10 Prozent! Wie weit kann der SDAX jetzt noch steigen?

Den vollständigen Beitrag auf Nachrichten-Fabrik.de weiterlesen ...