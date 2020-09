SDAX: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "SDAX (Performance)":

Der SDAX war am 18. September mit einem Punktestand von 12519 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den SDAX (DE0009653386) mit +0,56 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus Deutschland bei einem Punktestand von 12527,51. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Ceconomy, Salzgitter AG sowie Hornbach Baumarkt. Die Kurse sind um +4,33 %, +3,96 % sowie +3,89 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Atoss Software AG, Dr Hoenle AG, Tele Columbus AG. Die Abschläge belaufen sich auf -5,02 %, -4,3 %, -3,93 %.

Ceconomy Relative Strength Index:

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Ceconomy liegt bei 32,56, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Ceconomy bewegt sich bei 32,58. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

Salzgitter AG Analysteneinschätzung:

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salzgitter AG liegt bei einem Wert von 9,07. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 37,87) unter dem Durschschnitt (ca. 76 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Salzgitter AG damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hornbach Baumarkt Dividende:

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Hornbach Baumarkt. Die Diskussion drehte sich an vier Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hornbach Baumarkt daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hornbach Baumarkt von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.





