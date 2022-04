SCHMUCK IST DAS ZWEITGRÖSSTE NACHFRAGESEGMENT FÜR PLATIN

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Die Seltenheit und der Edelmetallstatus von Platin haben dazu geführt, dass es seit langem mit dem Markt für Luxusgüter assoziiert wird, insbesondere auf den westlichen Märkten und in Japan. China ist der größte Markt für Platinschmuck mit einem Marktanteil von 41 % bzw. 871 koz im Jahr 2019 vor der Pandemie, obwohl dieser Anteil seit dem Höhepunkt des chinesischen Marktes im Jahr 2013, als die Nachfrage 1.990 koz erreichte, rückläufig ist. In der Zwischenzeit ist die Nachfrage nach Platinschmuck in den USA und Indien gestiegen, was jedoch nicht ausreichte, um den Verlust von Marktanteilen in China auszugleichen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass Platin das Edelmetall ist, das am meisten mit Liebe assoziiert wird, und die Expansion von Platin auf den globalen Schmuckmärkten ist auf das Käuferverhalten im Brautmodenbereich zurückzuführen, obwohl der Trend zum Selbstkauf immer stärker wird.

Es ist kein Zufall, dass einige der berühmtesten Diamanten der Welt − z. B. der Hope, der Koh-i-Noor und der Jonker − in Platin gefasst sind; durch die Platinfassung wird das Risiko, dass sich diese unersetzlichen Edelsteine lösen und herausfallen, aufgrund der Haltbarkeit und Festigkeit des Metalls erheblich verringert.

Platinschmuck ist auch für seine Reinheit bekannt. Im Gegensatz zu Weißgold, das seinen Weißgrad durch Legierung oder Beschichtung mit anderen Metallen erhält, ist Platin ein von Natur aus weißes Edelmetall, das nie neu beschichtet werden muss. Außerdem ist es dichter als Gold; feiner Platinschmuck wiegt 40 Prozent mehr als 18-karätiges Gold, was ihm ein hochwertiges Tragegefühl verleiht.

Außerdem muss es nur mit geringsten Mengen anderer Metalle der Platingruppe gemischt werden, um eine Legierung zu erhalten, die geformt, gegossen und gestaltet werden kann. Daher ist Platin eines der reinsten Schmuckmetalle, die es gibt; auf den meisten Märkten hat es einen Reinheitsgrad von 90 oder 95 Prozent. Die Reinheit von Platin bedeutet, dass es hypoallergen ist und daher mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Hautreizungen verursacht.