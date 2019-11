SAP sollte neue Hochs erreichen

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der Aktienkurs von SAP hat das all time high aus dem Juli 2019 in den letzten Tagen mehrmals getestet und verharrt in Lauerstellung. Mittelfristig ist wohl ein erfolgreicher Durchmarsch zu neuen Maxima wahrscheinlicher, als ein Rücksetzer auf die Supportlevels.

SAP ist mit 24,7 Milliarden Euro Umsatz und rund 150 Milliarden Euro Börsenkapitalisierung das Aushängeschild von Europas Technologiebranche. Im Aktienkurs eingepreist ist auch der Umstand, dass SAP seinen Gewinn seit Jahren kontinuierlich steigert, obwohl gleichzeitig auf neue technologische Trends reagiert werden musste. Als Folge kann der Konzern heute seinen Kunden unter anderem auch Cloud-Computing-Dienstleistungen anbieten.

Weiters versucht das neue Führungsduo Christian Klein und Jennifer den Spagat zwischen Shareholder-Value und langfristiger Unternehmensentwicklung in Einklang zu bringen. Wenn es gelingt, die unter McDermott etwas vernachlässigte Integration von neu übernommener Software zu verbessern, dann eröffnet sich ein gewaltiges Marktpotential.

Technisch spiegelt der Aktienkurs von SAP die erfreulichen Aussichten wieder und knüpft nahtlos an den langfristigen Erfolgslauf der Aktie ab der Finanzkrise 2008 an. Ähnlich wie Microsoft schafft es SAP trotz seiner erreichten Größe, ordentliche Wachstumszahlen zu liefern und die technischen Megatrends mitzumachen, was wiederum KGVs jenseits der 20 rechtfertigt. Seit dem Tief bei 20,75 Euro im Jahre 2008 konnte das Papier im all time high Anfang Juli 2019 auf 125 Euro zulegen. Aktuell stellt sich die Frage, ob der Kurs rund um die Marke von 125 Euro ein Doppel-Top ausbildet und in weiterer Folge nach unten abdreht, oder sich zu neuen Kursmaxima aufschwingt. Am 11., 12. und 19. November scheiterte der Versuch, die Marke von 125 Euro zu überwinden. Wenn es um die mittelfristige Positionierung geht, erscheint eine Wette auf die Überwindung der 125 Euro Marke erfolgsversprechender als eine in entgegengesetzter Richtung im Rahmen einer Konsolidierung auf die Supportlevels bei 115,69 Euro und 109,39 Euro.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 125,00 Euro Unterstützungen: 118,21 // 115,69 // 109,39 Euro

SAP hat bis dato immer geliefert und ist auch nach Abgang von CEO McDermott gut für die Zukunft aufgestellt.

Der Mini Future Long (WKN KA45U2) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 9,5 von einem steigenden Kurs der Aktie von SAP zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 10,70 Euro (8,8 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 118,00 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,88 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 131,00 Euro liegen (2,18 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 2,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA45U2

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,25- 1,28 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 109,19 Euro

Basiswert: SAP KO-Schwelle: 111,10 Euro

akt. Kurs Basiswert: 121,75 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,18 Euro Hebel: 9,5

Kurschance: + 73 Prozent Quelle: Citigroup

