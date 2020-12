SAP lässt sich nicht einschüchtern!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

In der Tech-Branche waren in den letzten Tagen alle Augen auf den SAP-Konkurrenten Salesforce gerichtet. Jener leistete sich mal eben die Übernahme von Slack und legte dafür umgerechnet rund 23 Milliarden Euro auf den Tisch. Das sorgte schnell für Spekulationen darüber, dass auch SAP sich für die Zukunft mit der einen oder anderen Übernahme stärker positionieren könnte. Derartigen Gerüchten erteilte der Konzern aber unlängst eine Absage. Laut einem Artikel im „Handelsblatt“ will SAP-Chef Christian Klein von neuerlichen Übernahmen nichts wissen und er fühle sich nicht genötigt „Umsatz kaufen zu müssen“.

Was für den Mutterkonzern gilt, findet nicht unbedingt auch bei den Tochterunternehmen Anwendung. Ohne konkrete Pläne zu nennen, sprach Klein davon, dass es bei Qualtrics in den USA „Spielraum“ für Zukäufe in der Zukunft gebe. Offen bleibt, welche Unternehmen dabei nach dem geplanten Börsengang ins Visier genommen werden könnten. In jedem Fall gibt sich SAP selbstbewusst und lässt sich durch die Aktivitäten der Konkurrenz bisher nicht ansatzweise aus der Ruhe bringen. Das scheint auch bei den Anlegern Eindruck zu hinterlassen und hilft dabei, den derzeitigen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten.

Nach enttäuschenden Zahlen rutschte die SAP-Aktie im Oktober tief unter die wichtige 100-Euro-Marke, konnte diese Aber Ende November endlich wieder übersteigen. Bis heute konnten die Zugewinne erfolgreich verteidigt werden. Am Dienstag ging es um weitere 0,65 Prozent in die Höhe, mittlerweile befinden die Kurse sich bei respektablen 102,26 Euro. Viele Beobachter gehen davon aus, dass wir gerade erst den Anfang einer nachhaltigen Erholung zu sehen bekommen. Die Schwäche der SAP-Aktie zum Jahresende wurde ohnehin schnell von nicht wenigen Marktteilnehmern als Chance für einen Einstieg verstanden. Trotz der erfreulichen Entwicklung der vergangenen Wochen gibt es aber natürlich keine Garantie dafür, dass es mit dem Titel noch weiter aufwärts geht.





