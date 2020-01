SAP erreicht die eigenen Ziele

SAP hat die Resultate für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Nach dem Wechsel des Managements steht das neue Führungsduo, Jennifer Morgan und Christian Klein, in der Verantwortung. Das Cloud-Geschäft wuchs laut Handelsblatt um 39 Prozent auf EUR 6,93 Mrd. auch durch die Übernahme von Qualtrics. Dies war ein wesentlicher Treiber für den Gesamtumsatz des Unternehmens, der um 12 Prozent auf EUR 27,55 Mrd. stieg. Anleger schauen sich die Protect-Aktienanleihe mit der WKN VE4TF1 an. Für Bonus-Fans empfehlen wir die WKN DF3X8H mit 10 Prozent p.a. Rendite und 15 Prozent Puffer.

Positive Entwicklung

Die strategische Neuausrichtung zeigt Wirkung. Das Cloud-Geschäft von SAP wächst weiter stark. Längst steuert es deutlich mehr Umsatz als der klassische Lizenzverkauf bei – dieser ist beim deutschen Softwarehersteller mit einem Rückgang von zwei Prozent auf EUR 4,53 Mrd. stabil. Dabei spielen Übernahmen eine wesentliche Rolle, wie das Beispiel Qualtrics zeigt: Erstmals seit der Übernahme macht SAP die Geschäftszahlen des Marktforschungsspezialisten öffentlich – durch eine Umstrukturierung gibt es für diesen nun ein eigenes Segment. Seit dem Abschluss des Deals, Ende Januar, hat das neue Segment EUR 508 Mio. Umsatz und EUR 8 Mio Gewinn erwirtschaftet. Das Unternehmen, für das der Konzern USD 8 Mrd. ausgab, wächst weiter stark. Auch beim wichtigsten Produkt S/4 Hana läuft das Geschäft gut: 1200 Kunden unterschrieben für das Programmpaket zur Steuerung betriebswirtschaftlicher Prozesse, darunter bekannte Unternehmen wie Ford, E.ON und Zalando. Ebenso wichtig: immer mehr Unternehmen setzen das System nun auch ein, darunter die Deutsche Telekom und BDO. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Akzeptanz im Markt steigt – daran gab es bislang Zweifel. Für die Aktionäre und Analysten ist in den vergangenen Jahren die Profitabilität von SAP in den Blickpunkt gerückt: Nach den hohen Investitionen der vergangenen Jahre wollen sie Ergebnisse sehen. Das Effizienzprogramm, welches das Management im April 2019 angekündigt hat, zeigt Wirkung. Die operative Marge stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 29,7 Prozent. Der Konzern liege damit etwas über den internen Prognosen, betonte Finanzchef Luka Mucic.

Aktie und Mitarbeiterzahl auf Rekordhoch

Die Aktie hat in den vergangenen fünf Jahren stetig zugelegt und bei EUR 127 einen Rekordwert erreicht. Erstmals in der Geschichte des Softwarekonzerns beschäftigt SAP mehr als 100.000 Mitarbeiter. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft EY erreicht SAP im weltweiten Ranking der börsengelisteten Unternehmen Platz 51 und ist damit der wertvollste deutsche Konzern. Das Marktforschungsunternehmen Kantar listet die SAP als wertvollste Marke in Deutschland.

SAP SE

Die SAP SE bezeichnet sich als der weltweit führende Entwickler und Anbieter von Unternehmenssoftware. Gut 40 Jahre nach der Gründung arbeiten inzwischen mehr als 345.000 Kunden in über 180 Ländern mit SAP-Software. Neben spezifischen Lösungspaketen für eine Vielzahl von Wirtschaftszweigen bietet SAP zahlreiche Produkte an, die sich über alle Branchen hinweg einsetzen lassen. Dazu gehören z.B. Lösungen für Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), Supplier Relationship Management (SRM), Enterprise Resource Planning (ERP) und Product Lifecycle Management (PLM). Im Bereich Mobile Enterprise Management sieht sich SAP als erste Adresse am Markt. In den vergangenen Jahren hat SAP diese Kompetenzen durch Nutzung der Cloud-Technologie auf ein neues Fundament gestellt. Auf diesem Gebiet ist SAP heute der am schnellsten wachsende große Datenbankanbieter mit der höchsten Nutzerzahl.

Quelle: Vontobel