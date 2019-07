SAP: Wachstum in der Cloud

Im "Spotlight" steht dieses Mal die Aktie von SAP. Denn der Software-Spezialist aus dem badischen Walldorf brachte vor kurzem Zahlen. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die im DAX notierte Aktie von SAP vor.

Zeitweise um 10 Prozent lag die Aktie von SAP am Tag der Zahlen-Bekanntgabe unter Wasser. Der Markt reagierte somit enttäuscht auf die jüngsten Quartalszahlen vom Software-Spezialisten. Allerdings dürfte die Erwartungshaltung des Marktes auch immens gewesen sein. Schließlich stürmte die Aktie von SAP in den vergangenen Monaten Richtung Norden. Anfang Februar notierte die Aktie bei etwa 90 Euro, Anfang Juli dann bereits bei etwa 125 Euro. Das sind fast 40 Prozent in fünf Monaten. Abfindungen und höhere Kosten für aktienbasierte Vergütungen schmälerten laut einem dpa-Bericht den Gewinn. In Asien habe zudem der Lizenzverkauf geschwächelt. Unter dem Strich habe man etwa ein Fünftel weniger als im Vorjahreszeitraum verdient. Dies war wohl der Auslöser für eine nach der rasanten Kursrally irgendwie logische Korrekturbewegung.

Jahresziele bestätigt



An seinen Zielen für das Gesamtjahr halte der SAP-Vorstand trotz der aktuellen Schwierigkeiten weiterhin fest. Wachstumstreiber ist weiterhin das Cloud-Geschäft, der Umsatz in der Cloud sei um satte 40 Prozent gewachsen. Das Analysehaus Jefferies stuft die Aktie von SAP derzeit mit "Buy" und einem Kursziel von 138 Euro ein. Die Walldorfer lägen mit ihrer Softwaresuite S/4HANA im Trend und hätten Umsatzchancen in Milliardenhöhe, meinen die Analysten. Zur Erklärung: S/4HANA ist eine Software, die alle Prozesse in einem Unternehmen abdeckt. In charttechnischer Sicht bewegt sich die Aktie von SAP in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 108,50 Euro verläuft. Das aktuelle Monatstief wurde bei 108,10 Euro markiert.

Fazit

Mit einem Mini Future Long (WKN ST8CS9) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden SAP-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 3,8 überproportional profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 22 Prozent. Ein risikobegrenzender Stoppkurs kann unterhalb des aktuellen Monatstiefs im Basiswert bei 107,55 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,47 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel kann um 138 Euro liegen. Somit ergibt sich bei dieser Trading-Idee ein Chance-Risiko-Verhältnis von 5,2 zu 1.

SAP (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Aufwärtstrend: 108,53 Euro

Mini Future Long auf SAP (Stand: 24.07.2019, 07.55 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: ST8CS9

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,96/2,97 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 82,82 Euro

Basiswert: SAP KO-Schwelle: 86,92 Euro

akt. Kurs Basiswert: 112,46 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 5,52 Euro Hebel: 3,8

Kurschance: + 86 Prozent Quelle: Société Générale





