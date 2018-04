SAP: Solide Geschäfte

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Europas größter Softwareentwickler SAP hat am Dienstag frische Zahlen geliefert und glänzt mit einem besseren Geschäft, als zuvor erwartet worden war. Doch an einer Stelle drückt der Schuh dann doch etwas, die Softwareschmiede leidet unter dem relativ starken Euro.

In den ersten drei Monaten setzte der DAX-Konzern rund 5,26 Milliarden Euro um und damit etwas weniger als noch ein Jahr zuvor. Diese kleine Delle resultiert allerdings aus dem ungünstigen Umrechnungseffekten infolge des starken Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Trotzdem konnte das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis um 14 Prozent auf knapp 1,24 Milliarden Euro gesteigert werden, zeitgleich erhöhte der Konzern seine Prognose für den Umsatz im laufenden Jahr, wegen der Übernahme von Callidus und einem weiter festen Cloud-Geschäft. Einem größeren Gegenwind sieht sich das Unternehmen wegen der starken Gemeinschaftswährung ausgesetzt, sonst fielen die Erlöse noch deutlich höher aus.

Der langfristige Trendverlauf in dem Wertpapier von SAP zeigt sich ebenso zuversichtlich, wie das am Dienstag vorgestellte Zahlenwerk. Die Aktie tendiert bereits seit einem Verlaufstief von 9,95 Euro aus Anfang 2003 in einem ungebrochenen Aufwärtstrend und konnte sich bis auf ein Verlaufshoch von 100,70 Euro Ende 2017 hochschrauben. Die kleine Delle im Kursverlauf der SAP-Aktie seit Jahresbeginn ist da schon kaum der Rede wert und gehört zum alltäglichen Börsengeschehen mit dazu. Denn im Bereich der aktuellen Jahrestiefs gelang es einen klaren Boden um 82,05 Euro auszubilden, der allerdings noch mit einem weiteren Kurssprung über das markante Widerstandsniveau von 89,25 Euro sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis noch bestätigt werden müsste.

Mittelfristig jetzt interessant

Ebenfalls von einer weiter steigenden SAP-Aktie überzeugte Investoren können auf Basis eines Faktor-Zertifikates von einem weiteren Lauf des Wertpapiers profitieren und auf einen Kursanstieg zunächst an 89,25 Euro setzten. Darüber rückt schließlich der Bereich um 93,50 Euro und die dortige Abwärtstrendlinie in den Fokus der Marktteilnehmer und könnte bereits in den kommenden Wochen angesteuert werden. Für ein Long-Investment eignet sich beispielshalber das Faktor-Zertifikat Long auf SAP (WKN VL14EG) mit einem fest eingebauten Hebel von 8,0 besonders gut. Kurzfristige sowie risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden SAP-Aktie ausgehen, überproportional jetzt von einem Aufschwung profitieren.

Trotzdem bleiben die Hürden bei 89,25 Euro sowie der gleitende Durchschnitt EMA 200 noch als nicht zu unterschätzende Widerstände zu nennen, die für ein Folgekaufsignal erst noch überwunden werden müssen. An diesen Stellen läuft die Aktie nämlich Gefahr, einen kurzzeitigen Rücksetzer zu erleiden. Insgesamt aber präsentiert sich das Unternehmen solide aufgestellt und dürfte dank der regen Nachfrage weiter von steigenden Kursen profitieren.

SAP (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf SAP Strategie für steigende Kurse WKN: VL14EG

Typ: Faktor akt. Kurs: 3,40 - 3,42 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 10,35 Euro

Basiswert: SAP SE



akt. Kurs Basiswert: 89,34 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 93,50 Euro Faktor: 8,0

Kurschance:

Order über Börse Stuttgart

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.