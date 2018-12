SAP SE beim Datenmanagement weiterhin auf Vormarsch - Aktie weiterhin im freien Fall!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP SE setzt aktuell wichtige Meilensteine für die Unternehmenszukunft und baut dabei eine wichtige Sparte weiter aus. Trotz starker Konkurrenz wie Oracel oder Microsoft ist SAP auf dem Informationsmanagement Markt weiterhin auf dem Vormarsch und kann sich hier deutlich durchsetzen. Nach den aktuellen Updates gibt es zusätzliche Features im Bereich des Machine-Learning-Prozesses. Hierbei können sich Systeme selbstständig verbessern und lernen dazu. Automatisch können hier Daten in Cluster gruppiert werden und einfacher zugeordnet werden. Um die Zukunft zu sichern und bei der Digitalisierung vorne dabei zu sein setzt hier SAP den richtigen Fokus auf die richtigen Bereiche. Dennoch verliert die Aktie weiter an Boden und scheint auch hier kaum einen Halt zu finden. Am Freitag geht sie mit einem Minus von 1,54 Prozent und einem Kurs von 86,42 Euro aus dem letzten Handelstag der Woche.

Wichtig werden die Indikatoren am Donnerstag sein, werden diese beachtet, können Anleger und Aktionäre danach handeln. Startet die Aktie positiv in die neue Woche, könnte sie auf die Widerstandsmarke bei 87,92 Euro treffen. Sollte diese überwunden werden, könnte der Aufwärtstrend eingeleitet werden. Prallt sie dagegen an dieser ab, wird die Abwärtsbewegung bestätigt. Sollte die Aktie dagegen negativ in die neue Woche starten, könnte sie auf die Unterstützungsmarke bei 85,71 Euro treffen. Sollte sie hieran abprallen, könnte der Aufwärtstrend eingeleitet werden. Durchbricht sie diese dagegen, könnte die Abwärtsbewegung bestätigt werden. Der Knaller für neue Abonnenten: Weihnachts-Aktionsrabatt - "Heiße" Trades für die kalte Jahreszeit!