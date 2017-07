SAP: Mittendrin in der Cloud

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die im DAX notierte SAP ist nach eigenen Angaben im Bereich Unternehmens-Anwendungen weltweit der umsatzstärkste Anbieter von Software und Software-Services. Laut einer vom Analystenhaus Gartner jüngst veröffentlichten Studie besitzt SAP den größten Marktanteil in den Kategorien Unterstützung von Enterprise Information Management und Datenintegration, Datenqualität sowie Stammdatenmanagement. Die Untersuchung bezieht sich nach Informationen von SAP auf den Gesamtumsatz des Jahres 2016. Nach Ansicht von SAP unterstreicht diese Einstufung den Erfolg, den der DAX-Konzern im Rahmen der Unterstützung globaler Unternehmen bei der Integration, Bereinigung, Verwaltung, Zuordnung und Archivierung von Daten erzielt. Cloud Computing ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten aktuellen Trends in der Informationstechnologie. Mittendrin statt nur dabei in der Cloud: SAP. "Wir haben unser schnelles Wachstum in der Cloud fortgesetzt und bei den New Cloud Bookings einen Zuwachs von 49 Prozent erzielt", wurde SAP-Finanzvorstand Luka Mucic bei Bekanntgabe der Zahlen nach dem ersten Quartal zitiert.

Im Aufwärtstrendkanal



Die Aktie von SAP bewegt sich aktuell in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie bei etwa 89,50 Euro verläuft. Das aktuelle Monatstief wurde bei 89,25 Euro markiert. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf SAP (WKN VL14EG) können sehr kurzfristig orientierte wie auch sehr risikofreudige Anleger, die in den kommenden Tagen von einer schnell steigenden SAP-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 8 überproportional davon profitieren. Sollte die Aktie von SAP indes das aktuelle Monatstief bei 89,25 Euro unterschreiten, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.





Tageschart: SAP (in Euro)