Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bei SAP sieht man einen Abwärtstrend ausgehend vom Allzeithoch bei 100,35 Euro. Die Kursbewegungen waren für diese Aktie teilweise kräftig, was sich durch die starken Ausschläge im 3-Monatschart deutlich zeigt. Einen Kursrutsch gab es zuletzt durch einen verhaltenen Kommentar eines Analysten von Morgan Stanley, der die Aktie auf „equal weight“ abgestuft hatte, aber trotzdem ein Kursziel von 105,00 Euro nannte. Dieser Kommentar drückte den Kurs in Richtung der charttechnischen Unterstützung und es wird spannend, ob dieser eine Gegenreaktion auslöst.



Sollte das nicht passieren, wird es spätestens am 30. Januar eine Richtungsentscheidung für den Kurs geben, denn für diesen Tag sind die Geschäftszahlen angekündigt. Man könnte darauf setzen, dass SAP im Cloudgeschäft richtig zugelegt hat, aber das ist reine Spekulation. Bei den Analysten gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu, aber die Mehrzahl geht davon aus, dass der Softwarekonzern die Erwartungen übertrifft. Daraus ergibt sich im Moment eine doppelte Chance, nämlich die Charttechnik mit einem Abpraller nach oben von der Unterstützung und die Zahlen. Wer mutig ist, könnte mit einem starken Hebel bei einem Trade richtig abräumen. Mehr – wie immer – im Express-Service.