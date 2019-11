SAP: Jahreshochs auf dem Prüfstand

Aktien des größten deutschen Softwarekonzerns SAP preschen zu Beginn dieser Woche wieder vor und kratzen derzeit an ihren Jahreshochs. Sollte ein Sprung darüber gelingen, dürfte der Weg zu neuen Höchstständen frei werden und dem Wertpapier merklichen Auftrieb verleihen.

Eine derartige Kurskonstellation sollte jetzt mit Vorsicht genossen werden, aufgrund der Verlaufshochs aus Anfang Juli könnte es in diesem Bereich zu einem kurzfristigen Rücksetzer kommen. Gemessen an der Aufwärtsdynamik ist aber ebenso ein direkter Sprung darüber vorstellbar, hierdurch könnte nämlich ein mittelfristiges Folgekaufsignal aufgestellt werden. Besonders die wirtschaftlichen Kennzahlen des Unternehmens SAP spielen Käufern weiter in die Hände, das Unternehmen ist hochprofitabel und zudem ein ausgesprochener Outperformer unter den DAX-Titeln. Aus technischer Sicht wurde in den letzten Monaten um 103,50 Euro zusätzlich ein Doppelboden etabliert, für eine mittelfristige Signalwirkung müssen allerdings erst noch die Jahreshochs nachhaltig überwunden werden.

Island Gap verleiht Auftrieb

Obwohl sich der Dienstagshandel für SAP sehr positiv entwickelt, könnten an der Kursmarke von rund 125,00 Euro schon wieder Gewinnmitnahmen einsetzen. Rückläufer zurück auf die Wochentiefs bei 120,76 Euro kämen nicht überraschend, sogar ein Test der Unterstützungsmarke um 117,08 Euro aus April dieses Jahres könnte noch einmal angesteuert werden. Dieses niedrigere Kursniveau würde sich aber bestens für einen Long-Einstieg anbieten, ebenso ein direkter Kurssprung über 125,00 Euro. Ziele ließen sich auf der Oberseite dann auf kurzfristiger Basis um 133,50 Euro ableiten, mittelfristig könnte sogar das glatte Niveau von 150,00 Euro in Fokus der Marktteilnehmer rücken - dies geht zumindest aus der technischen Berechnung hervor. Wer auf der Suche nach einem geeigneten Long-Schein auf SAP ist, kann sich beispielsweise das mit einem fest eingebauten Hebel von 6,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf SAP VF46JJ genauer ansehen. Kritisch für das Papier von SAP dürfte es allerdings erst unterhalb von 110,00 Euro werden, bis dahin kann die Akte die gesamte Schwankungsbreite bis zu den Jahreshochs ausnutzen. Ein mittelfristiges Verkaufssignal ergibt sich hingegen erst unter dem Doppelboden aus der zweiten Jahreshälfte und dem Niveau von 103,50 Euro. In diesem Fall könnte es nämlich recht schnell wieder in den Bereich von rund 90,00 Euro abwärts gehen.

SAP (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf SAP Strategie für steigende Kurse WKN: VF46JJ

Typ: Faktor akt. Kurs: 3,47 - 3,50 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 3,265 Euro

Basiswert: SAP SE Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 124,08 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 5,60 Euro Faktor: 6,0

Kurschance: + 60 Prozent Vontobel Zertifikate

