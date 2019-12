SAP: Einmal zu oft am Rekordhoch abgeprallt?

Es war bereits der vierte Versuch binnen fünf Wochen, den bisherigen Verlaufsrekord der SAP-Aktie von 125,00 Euro zu überwinden. Und wieder scheiterten die Käufer. Wie schon Anfang des Monats kam daraufhin kräftiger Abgabedruck auf. Und je öfter ein Versuch, sich nach oben abzusetzen, daneben geht, desto besser steht die Chance, dass der Kurs auch einmal kräftiger korrigiert. Das offeriert die Chance eines spekulativen Trades auf der Short-Seite, für den wir Ihnen hier einen Open End Turbo Put-Optionsschein vorstellen.

Was das Umsatz- und Gewinnwachstum angeht, läuft beim Softwarekonzern SAP mit Blick auf die Bilanz des 3. Quartals alles nach Plan. Doch das heißt nicht, dass die Aktie permanent steigen müsste. Und mit den bislang zu Buche stehenden ca. 40 Prozent Kursanstieg seit dem Jahresultimo 2018 hat der Kurs den DAX deutlich geschlagen. Das führt dazu, dass SAP einfach nicht am bisherigen Verlaufsrekord von 125,00 Euro vorbeikommt. Und je öfter eine Aktie an einer wichtigen Charthürde scheitert, desto geringer wird die Zahl derer, die es gleich noch einmal versuchen wollen mit dem Ausbruch.

Wenn dann wie am Dienstag noch ein unerfreuliches Analysten-Statement hinzukommt, kann das leicht die Basis einer nennenswerten Korrektur sein. Die Bank of America stufte die SAP-Aktie von zuvor "neutral" auf "underperform" ab, d.h. man erwartet dort, dass sich der Kurs vorerst schlechter als der Gesamtmarkt entwickeln wird. Das sorgte dafür, dass das Papier am Dienstag deutlich zurücksetzte. Was besonders schwer wiegt, weil die Aktie, wie Sie im Chart sehen können, noch am Montag zum Sprung über das Hoch angesetzt hatte, dieser "magischen Marke" von 125,00 Euro im Tageshoch bis auf sechs Cent nahe gekommen war.

Der Fokus liegt auf der Kreuzunterstützung um 112 Euro

Mit Blick auf die grundsätzlich positive Entwicklung der Umsätze und Gewinne würden wir hier derzeit zwar nicht vor einer dauerhaften Abwärtswende ausgehen. Aber eine Korrektur, die an mittelfristig wichtige Unterstützungen führt, um dort ggf. neue Kraft und neue Käufer zu sammeln, um diese Marke von 125 Euro in einem erneuten Anlauf zu nehmen, ist jetzt wahrscheinlicher geworden. Im Fokus steht dabei eine Kreuzunterstützung, die sich aus dem markanten Zwischenhoch vom September und der 200-Tage-Linie bei 112,06/112,12 Euro zusammensetzt.

Zwei Aspekte sprächen darüber hinaus für einen Rücksetzer: Zum einen der im Bereich der Jahreshochs nervöser werdende Gesamtmarkt, der von Phase I-Deal und der Wahl in Großbritannien nicht so profitieren kann, wie sich das viele wohl vorgestellt hatten. Zum anderen der Trendfolgeindikator MACD, der bei der SAP-Aktie ausgerechnet unmittelbar vor einem neuen Kaufsignal an seiner Signallinie wieder nach unten abgedreht hat und damit bärisch bleibt (im Chart unten mit eingeblendet). Insgesamt besteht damit eine gute Chance, dass SAP diese Zone um 112 Euro im Zuge einer kurz- bis mittelfristigen Korrektur ansteuert.

Fazit

Risikofreudige Anleger könnten die Erwartung einer Korrektur mit erstem Kursziel an der 200-Tage-Linie mit einem Open End Turbo Put-Optionsschein (WKN UY394R) umsetzen, mit dem sie durch dessen Hebel von derzeit 6,15 überproportional profitieren würden. Würde die SAP-Aktie die aktuell knapp über 112 Euro verlaufende 200-Tage-Linie touchieren, würde der Schein einen Kurs um 2,79 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 42 Prozent entsprechen würde. Zur Absicherung der Position wäre ein Stoppkurs um 126 Euro in der Aktie zu überlegen. Dieses Niveau würde etwa einem Kurs von ca. 1,41 Euro im Turbo Put-Optionsschein entsprechen, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 1,5:1 ergibt.

SAP Aktie (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 125,00 Euro Unterstützungen: 112,12 Euro (200-Tage-Linie) // 112,06 Euro // 103,06 Euro

Open End Turbo Put Optionsschein auf SAP (Stand 17.12.2019 17:30 Uhr) Strategie für fallende Kurse WKN: UY394R

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,95 / 1,96 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 140,093856 Euro

Basiswert: SAP Aktie (in Euro) KO-Schwelle: 140,093856 Euro

akt. Kurs Basiswert: 120,56 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 2,79 Euro Hebel: 6,15

Kurschance: + 42 Prozent Quelle: UBS

