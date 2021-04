SAP-Discount Calls mit 54% Seitwärtschance

Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) konnte sich von dem im Oktober 2020 durch eine Gewinnwarnung verursachten Kursrutsch auf bis zu 90 Euro wieder deutlich erholen. An der Rekordjagd des deutschen Aktienmarktes beteiligte sich das DAX-Schwergewicht allerdings nicht. Seit dem Jahresbeginn 2021 wird die Aktie zumeist innerhalb einer Bandbreite von 100 Euro bis 111 Euro gehandelt. Auf die Nachricht, dass die Google-Mutter Alphabet wesentliche Teile der Finanzsoftware von Oracle auf SAP auswechseln würde, reagierte die SAP-Aktie im frühen Handel des 6.4.21 mit einem Kurssprung von bis zu drei Prozent. Vom im vergangenen September bei 143,32 Euro ist die SAP-Aktie allerdings noch meilenweit entfernt.

Wenn sich die in der neusten Analyse der Baader Bank mit einem Kursziel von 134 Euro zum Kauf empfohlene SAP-Aktie in den nächsten Monaten halbwegs stabil entwickelt, dann wird sich eine Investition in Discount-Calls bezahlt machen. Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs zu positiven Renditen kommen.

Discount-Call mit Cap bei 105 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Cap bei 105 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.6.21, ISIN: DE000HW0G0S9, wurde beim Aktienkurs von 111,56 Euro mit 8,09 – 8,15 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 16.6.21 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (105 Cap – 95 Basispreis), im konkreten Fall mit 10,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in etwas mehr als zwei Monaten bei einem bis zu 5,88-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 22,70 Prozent (=111 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 100 Euro wird der Schein mit 5,00 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 95 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 111 Euro

Der Morgan Stanley-Discount-Call mit Basispreis bei 101 Euro, Cap bei 111 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 18.6.21, ISIN: DE000MA2XS66, wurde beim Aktienkurs von 111,56 Euro mit 0,64 – 0,65 Euro taxiert.

Dieser Schein ermöglicht in zwei Monaten eine Rendite von 53,85 Prozent, wenn die SAP-Aktie am 18.6.21 auf oder oberhalb des Caps von 111 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek