Mit SAP-Discount-Calls zu 20% Seitwärtsrendite in 3 Monaten

Laut dem UBS-KeyInvest Newsletter befindet sich die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) auf dem Weg zu neuen Höchstständen. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Rückblick: Neben zahlreichen technisch schwachen Indexmitgliedern im DAX stechen zweifelsohne die Aktien von SAP positiv im Index heraus. Erst im April dieses Jahres stürmte der Wert auf ein neues Allzeithoch bei 117,08 EUR. Diese kurzfristige Übertreibung baut der Titel seither ab. Und dies, ohne scharf zu korrigieren. Die Verschnaufpause findet vorrangig auf hohem Niveau statt. Die Kursverluste halten sich deutlich in Grenzen, was grundsätzlich anhaltend starke Käufer signalisiert. In dieser Woche erreichte der Wert ein wichtiges charttechnisches Kursniveau und drehte von dort aus wieder nach oben.

Ausblick: Grundsätzlich stehen die Zeichen bei den Aktien von SAP auf ein Ende der Konsolidierung. Wenngleich die Bullen auch schon erste gute Ansätze zeigen, ist der Sprung auf neue Allzeithochs noch nicht geglückt.“

Für Anleger, die auch bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie positive Rendite lukrieren wollen, könnte ein blick auf Discpoount6-Calls interessant sein.

Discount-Call mit Cap bei 100 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Cap bei 100 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.9.19, ISIN: DE000HX6GFP4, wurde beim Aktienkurs von 112,94 Euro mit 4,40 – 4,43 Euro gehandelt. Wenn die SAP-Aktie am 18.9.19 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (100 Cap – 95 Basispreis), im vorliegenden Fall mit 5 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in etwas mehr als drei Jahren bei einem bis zu 11,45-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 12,87 Prozent (=43 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 99 Euro wird der Schein mit 4,00 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 95 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 110 Euro

Der BNP-Discount-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 90 Euro, Cap bei 110 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 20.9.19, ISIN: DE000PX10P13, der beim SAP-Kurs von 112,94 Euro mit 1,64 – 1,66 Euro taxiert wurde, wird in den nächsten drei Monaten sogar einen Gewinn von 20,48 Prozent abwerfen, wenn die Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb von 110 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek