SAP, Daimler und Philips mit7% Zinsen und 40% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Ende August 2018 erfolgte die Rückzahlung der ersten Leaders Protect Aktienanleihe auf die von der RCB als „innovativ“ eingeschätzten Daimler-, (ISIN: DE0007100000) SAP-, (ISIN: DE0007164600) und Koninklijke Philips-Aktien (ISIN: NL00000095389) mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent. An den beiden im Jahresabstand angesiedelten Zinsterminen erhielten Anleger jeweils Zinszahlungen von 7 Prozent gutgeschrieben. Somit erfüllte diese Anleihe in den vergangenen zwei Jahren die Renditeerwartungen der Anleger vollständig.

Wenn sich die Aktienkurse der drei Unternehmen auch in den nächsten zwei Jahren halbwegs stabil entwickeln, dann werden Anleger mit der neuen, aktuell zur Zeichnung angebotenen RCB Leaders Protect Aktienanleihe 2, auch in zwei Jahren wieder in den Genuss einer 7-prozentigen Jahresbruttorendite gelangen.

7% Zinsen pro Jahr und 40% Sicherheitspuffer

Die Schlusskurse der Daimler- der SAP- und der Philips-Aktie vom 21.9.18 werden als Basispreise für die Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent der Startwerte werden die Barrieren liegen, die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (24.9.18 bis 21.9.20) aktiviert sein werden.

Unabhängig davon, wie sich die Kurse der drei Aktien während des Beobachtungszeitraumes entwickeln, erhalten Anleger am 24.9.10 und am 24.9.20 einen Zinskupon in Höhe von jeweils 7 Prozent gutgeschrieben.

Wenn alle drei Aktien auf täglicher Schlusskursbasis innerhalb des gesamten Beobachtungszeitraumes permanent oberhalb der jeweiligen Barrieren notieren, dann wird die Anleihe am 24.9.20 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs innerhalb dieses Zeitraumes die Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Notieren die drei Aktien nach der Barriereberührung wieder oberhalb der Basispreise, dann wird die Anleihe mit ihrem Nennwert von 100 Prozent zurückbezahlt.

Die RCB-7% Innovation Leaders Protect Aktienanleihe 2, fällig am 24.9.20, ISIN: AT0000A22PH2, kann noch bis 20.9.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertfiikateReport-Fazit: Die neue Innovation Leaders Protect Aktienanleihe ermöglicht in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 7,00 Prozent, wenn keine der drei Aktien innerhalb des Beobachtungszeitraumes 40 Prozent oder mehr der am 21.9.18 ermittelten Schlusskurse verliert.

Walter Kozubek