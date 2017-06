SAP (Daily) - Werden die Karten neu gemischt?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":



















Seit Anfang Dezember vergangenen Jahres ging es für die SAP-Aktie wie an der Schnurgezogen von gut 75 EUR auf in der Spitze über 96 EUR nach Norden. Wenn es nach einerlangen Aufwärtsbewegung zu einem Abwärtsgap (95,58 EUR zu 94,30 EUR) kommt, dann setzt diese Abrisskante oftmals einen technischen Neubewertungsprozess in Gang. Da der Technologietitel auch die 38-Tages-Linie (akt. bei 93,87 EUR) preisgeben musste, überwiegen derzeitdie Risiken. In die gleiche Kerbe schlagen aktuell auch die quantitativen Indikatoren.Hervorheben möchten wir die jüngsten Ausstiegssignale seitens des RSI und des MACDauf Wochenbasis. Die nächsten Unterstützungen befinden sich nun in Form der Tiefpunktevom April und März bei 90,12 EUR bzw. 88,34 EUR. Die zuletzt genannte Marke harmoniertdabei bestens mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seitAnfang Dezember 2016 (88,59 EUR). Per Saldo können Anleger aktuell nicht nur Gewinnmitnahmen, sondern sogar neue Shortpositionen ins Auge fassen. Als Absicherung hierfür ist die obere Gapkante der gestern gerissenen Kurslücke prädestiniert.