SAP: Chance von 104 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Cloud heißt das Zauberwort. Cloud Computing bietet eine einfache Möglichkeit des Zugriffs auf Server, Speicher, Datenbanken und eine umfassende Auswahl von Anwendungen über das Internet. Cloud Computing ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten aktuellen Trends in der Informationstechnologie. Mittendrin statt nur dabei in der Cloud: SAP. "Wir haben unser schnelles Wachstum in der Cloud fortgesetzt und bei den New Cloud Bookings einen Zuwachs von 49 Prozent erzielt", äußerte sich SAP-Finanzvorstand Luka Mucic bei Bekanntgabe der Zahlen nach dem ersten Quartal. "Dieser herausragende Erfolg ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir mit unseren Entscheidungen, in zukünftiges Wachstum zu investieren, richtig liegen. Wir sind auf gutem Wege, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, und sind davon überzeugt, dass wir unsere Profitabilität im Jahr 2018 und darüber hinaus steigern werden", so Mucic weiter. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Aktie von SAP vor kurzem auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.







Im Trendkanal unterwegs



Die SAP-Aktie befindet sich derzeit in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 91 Euro verläuft. Eine Unterstützungsmarke stellt zudem das Kurstief von April dar, welches bei 90,12 Euro markiert wurde. Mit einem Mini Future Long (WKN SC0U19) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden SAP-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 5,9 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 13 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unterhalb des eben erwähnten April-Tiefs im Basiswert bei 90,05 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,22 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel kann um 110 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 4,6 zu 1.





Tageschart: SAP (in Euro)