SAP-Calls mit 116%-Chance bei Kurssprung auf 104€

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) auch nach den jüngsten Kursanstiegen weiteres Steigerungspotenzial. Hier die Analyse:

„Rückblick: SAP befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte den Wert bis 06. Juni 17 auf ein Allzeithoch bei 96,38 EUR. Danach konsolidierte die Aktie mehrere Wochen und fiel dabei auf ein Tief bei 86,24 EUR. Dort drehte die Aktie Ende August wieder nach oben und brach am 26. Oktober 2017 über das Hoch bei 96,38 EUR nach oben aus. Nach einem Hoch bei 98,61 EUR gab es zuletzt leichte Gewinnmitnahmen.

Ausblick: Diese Gewinnmitnahmen können zwar noch etwas andauern, sollten zu keinen Kursen unter 96,38 EUR führen. Danach dürfte SAP weiter anziehen und in Richtung 110,00 EUR klettern. Sollte SAP aber doch per Tagesschlusskurs unter 96,38 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 92,71 EUR drohen.“

Wenn die SAP-Aktie im nächsten Monat ihren Höhenflug zumindest auf 104 Euro ausweitet, dann, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 100 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, Bewertungstag 11.12.17, BV 0,1, ISIN: CH0289155258, wurde beim Aktienkurs von 99,82 Euro mit 0,18 – 0,19 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie im Verlauf des kommenden Monats zumindest auf 104 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,41 Euro (+116 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 94,274 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 94,274 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP05SV8, wurde beim Aktienkurs von 99,82 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro taxiert.

Bei einem bald einsetzenden Kursanstieg der SAP-Aktie auf die Marke von 104 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,97 Euro (+64 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek