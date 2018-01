SAP-Calls mit 114%-Chance bei Kurserholung auf 95€

Nach dem freundlichen Start der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) in das neue Handelsjahr, der den Aktienkurs von 92,14 Euro auf bis zu 96,99 Euro beförderte, gab die Aktie ab dem 8.1.18 stark nach. Am 15.1.18 wurde die Aktie sogar zeitweise unterhalb der 90 Euro-Marke gehandelt, konnte diese aber rasch wieder zurück erobern. Am 17.1.18 startete die SAP-Aktie mit einem Minus von 0,5 Prozent in den Handelstag.

Schließt man sich allerdings der Meinung der neuesten Analysen über die SAP-Aktie an, in denen die Aktie mit Kurszielen von bis zu 110 Euro zum Kauf empfohlen wird, dann könnte die Aktie nach der schwachen Phase der vergangenen Tage durchaus wieder Erholungspotenzial aufbauen, das risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten zu ihrem Vorteil nutzen könnten.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 91 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 91 Euro, Bewertungstag 14.3.18, BV 0,1, ISIN: DE000HW3PBQ0, wurde beim Aktienkurs von 90,50 Euro mit 0,24 – 0,25 Euro gehandelt.

Erholt sich die SAP-Aktie im Verlauf des kommenden Monats zumindest auf die Marke von 95 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,45 Euro (+80 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 87,29 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 87,29 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF1YAH1, wurde beim Aktienkurs von 90,50 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 95 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,77 Euro (+114 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 85,441 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 85,441 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW6MEV7, wurde beim Aktienkurs von 90,50 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro quotiert.

Wenn sich die SAP-Aktie in nächster Zeit auf 95 Euro erholt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,95 Euro (+83 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek