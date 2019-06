SAP-Calls mit 113%-Chance bei Kursanstieg auf 125€

Nachdem die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) am 18.6.19 erstmals oberhalb der Marke von 118 Euro notierte, gab sie im frühen Handel des 19.6.19 einen Teil des Vortagsgewinnes ab. Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der HSBC-Experten, die die Aktie wegen der wirkungsvollen Kostensenkungsmaßnahmen mit einem Kursziel von 135 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte der Aktienkurs noch über weiteres Steigerungspotenzial verfügen.

Risikobereite Anleger mit der Markterwartung, dass die SAP-Aktie ihren Höhenflug in spätestens einem Monat zumindest auf 125 Euro fortsetzen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 120 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 120 Euro, Bewertungstag 16.8.19, BV 0,1, ISIN: DE000PZ75YL9, wurde beim Aktienkurs von 117,50 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro gehandelt.

Kann sich die SAP-Aktie im Verlauf des nächsten Monats zumindest auf 125 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,63 Euro (+85 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 112 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 112 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC21RR0, wurde beim Aktienkurs von 117,50 Euro mit 0,60 – 0,61 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 125 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,30 Euro (+113 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 106,7879 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 106,7879 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP8QFT9, wurde beim Aktienkurs von 117,50 Euro mit 1,08 – 1,09 Euro quotiert.

Legt die SAP-Aktie auf 125 Euro zu, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,82 Euro (+67 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek