SAP: Aussichtsreiche Calls nach neuerlichen Kaufempfehlungen

Nach dem 37-prozentigen Kursrückgang von 129,60 Euro (19.2.20) auf bis zu 82,13 Euro (16.3.20) konnte sich die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) bis zum 14.4.20 wieder auf bis zu 114 Euro erholen. Allerdings konnte die Aktie dieses Niveau nach dem Abgang der Co-Chefin nicht halten. Im frühen Handel des 22.4.20 legte die Aktie im Vergleich zum Vortagesschluss ein Plus von bis zu 2,7 Prozent hin.

Obwohl die Quartalszahlen - wie erwartet – schlecht ausgefallen sind, bestätigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 134 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Kann sich die SAP-Aktie, die derzeit bei 107,90 Euro notiert, in Kürze wieder auf das Kursniveau vom 14.4.20 bei 114 Euro steigern, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 19.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000JM0CY82, wurde beim Aktienkurs von 107,90 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro gehandelt.

Gelingt der SAP-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder ein Anstieg auf 114 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,90 Euro (+55 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 103,058 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 103,058 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ92PU0, wurde beim Aktienkurs von 107,90 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 114 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,09 Euro (+110 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 99,182 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 99,182 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CL7G3M3, wurde beim Aktienkurs von 107,90 Euro mit 0,94 – 0,95 Euro quotiert.

Beim SAP-Aktienkurs von 114 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,48 Euro (+56 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek