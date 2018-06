SAP: Angriff auf die Konkurrenz

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Jetzt kommt Angriff auf die Konkurrenz! SAP-CEO Bill McDermott kündigte das schon seit ein paar Monaten immer wieder an. Seine Vorfreude auf dieses neue Produkt war riesengroß. Mit einem Mini Future Long könnten sich bei einer steigenden SAP-Aktie auch Anleger über eine Trend-Chance von 102 Prozent freuen.

Es hat ihn gekribbelt, er wollte, doch er konnte nicht mehr sagen. Bill McDermott war in den letzten Monaten sichtlich aufgeregt, wenn es um neue SAP-Produkte ging. Die Katze konnte er aber noch nicht aus dem Sack lassen. Den Andeutungen, dass die Walldorfer ein neues Produkt auf den Markt bringen könnten, folgte nun die Bestätigung. Ein neues Paket namens C/4 Hana soll den Unternehmen in Marketing und Vertrieb eine einheitliche Sicht auf den Kunden bringen. So stellte SAP seine Neuigkeit auf der Entwicklerkonferenz Sapphire in Orlando, Florida, vor. Dass McDermott besonders zuversichtlich ist, gehört zu seinem Job. Für ihn werde sich dadurch der Status quo auf dem CRM-Markt verändern. C/4 Hana ist jedoch kein ganz neues Produkt, sondern fasst mehrere Lösungen unter einem Namen zusammen.

Milliarden-Markt im Fokus

Dazu gehören verschiedene Zukäufe, die das Unternehmen in der letzten Zeit getätigt hatte. Sie bekommen eine einheitliche Oberfläche und nutzen einen gemeinsamen Datenbestand. So peilt SAP einen Milliarden-Markt an. Studien sahen den Umsatz im CRM-Markt im Jahr 2017 bei fast 40 Milliarden US-Dollar. Das ist viel mehr als das ERP-Geschäft, in dem SAP mit einem Marktanteil von mehr als 20 Prozent die Nummer eins ist. Nun möchten die Walldorfer auch den CRM-Bereich für sich erobern. Denn momentan steht hier Salesforce mit 19 Prozent an der Spitze, erst danach folgt SAP mit weniger als zehn Prozent. Obwohl die Aktie seit Anfang April bereits gut zulegte, scheint auch hier mehr möglich. Jedoch steht im Aufwärtstrend zwischen 84,70 und 107,70 Euro zunächst die 100-Euro-Hürde im Weg.

Aktie vor 100-Euro-Hürde

Sollte dieser Widerstand, der die Notierungen bereits Anfang November ausbremste, jetzt nachhaltig überwunden werden, würde es nicht nur bei McDermott kribbeln. Auch Anleger könnten sich freuen. Denn technisch wäre das ein großer Schritt, der das Tor zu höheren Notierungen öffnen würde. Analysten sind bereits diesen Schritt weiter und äußerten sich mit Kaufempfehlungen in der Mehrheit positiv zur SAP-Aktie. Im letzten Monat gab es sieben positive und nur eine neutrale Bewertung. Das höchste Kursziel gaben die Analysten von Jefferies mit 120 Euro an. Sie sehen eine Wachstumsphase bei den Walldorfern und betonten das Potenzial des viel beachteten Cloud-Geschäfts. Mit einem Ziel von 117 Euro folgte Goldman Sachs dahinter. Sie erklärten, dass C/4 Hana ein aggressiver Vorstoß im CRM-Markt sei.

CRM und ERP

Mit ERP und CRM haben wir hier zwei Begriffe verwendet, die wir an dieser Stelle noch so kurz und einfach wie möglich veranschaulichen wollen. Die Abkürzung ERP steht für Enterprise Resource Planning und bezeichnet die bedarfs- und zeitgerechte Planung und Steuerung der im Unternehmen verfügbaren Ressourcen wie beispielsweise Personal, Kapital, Betriebsmittel und Logistik. Die Bezeichnung CRM steht für Customer Relationship Management und bezeichnet die Ausrichtung unternehmerischer Prozesse auf den Kunden. Alle Beziehungen des Unternehmens mit seinen bestehenden und potenziellen Kunden werden dadurch systematisch erfasst und können optimiert werden. Während ERP die internen Abläufe im Unternehmen optimieren soll, liegt der Fokus von CRM auf den Außenbeziehungen.

SAP (Tageschart in Euro) Tendenz:

SAP (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 99,96 // 100,70 // 107,70 Unterstützungen: 96,38 // 94,76 // 84,70

Mit einem Mini Future Long (WKN CX9X33) könnten risikofreudige Anleger, die von einer steigenden SAP-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 5,1 nun überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 17,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 93,90 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,37 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich bei einer steigenden SAP-Aktie um 120 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: CX9X33

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,96 - 1,97 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 80,148 Euro

Basiswert: SAP KO-Schwelle: 81,700 Euro

akt. Kurs Basiswert: 99,62 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,98 Euro Hebel: 5,1

Kurschance: + 102 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

