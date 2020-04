SAP: Analysten blasen zum Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Aufwind verleihen der SAP-Aktie mehrere positive Analystenstimmen. So hatte die Deutsche Bank den Walldorfer Software-Konzern hochgestuft und zum Kauf empfohlen – SAP sei im derzeit schlechten Umfeld eine gute Wahl. Auch die britische Investmentbank HSBC und die Metzler Bank belassen die Einstufung für SAP trotz gesenkten Kurszielen auf „Buy“. EUWAX



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.