SAP-Aktie: Der nächste Versuch?

Seit die SAP-Aktie im Oktober in Folge enttäuschender Quartalszahlen in die Tiefe stürzte, ist an den Märkten immer wieder von einer Erholung zu hören. Mit eben dieser tag der Titel sich bisher aber mehr als schwer. Zwar ist seit November im Chart eine positive Tendenz zu sehen. Noch konnten die Kursverluste aus dem Herbst aber nicht ansatzweise ausgeglichen werden.

Nachdem die erste Handelswoche des neuen Jahres wieder leichte Zugewinne einbrachte, wittern Chartanalysten schon die nächste Chance. Es gelang der SAP-Aktie am Freitag, die Marke von 106 Euro zu überschreiten und damit einen nicht unwichtigen Widerstand zu passieren.

Rein charttechnisch gesehen generierte die SAP-Aktie damit in der vergangenen Woche ein neues Kaufsignal. Am Montag zeigte sich aber mal wieder, dass die Charttechnik eben nicht alles ist. Die Anleger reagierten bisher noch nicht mit dem Beginn einer fulminanten Rallye. Stattdessen bewegte sich der Kurs in gewohnt gemächlichem Tempo.

Immerhin gab es grüne Vorzeichen zu sehen und das an einem Tag, an dem allgemein Katerstimmung herrschte. Ein Plus von gerade einmal 0,25 Prozent mag nicht weiter der Rede wert sein. Es ist aber allemal angenehmer zu sehen als plötzliche Kursverluste.

An der allgemeinen Ausgangslage der SAP-Aktie hat sich in den letzten Tagen so gut wie nichts geändert. Deutschlands größter Software-Konzern blickt nach wie vor auf große Chancen und der Kurs in Richtung Cloud-Geschäft wird von den meisten Experten wohlwollend betrachtet.

Problematisch ist allerdings, dass die Unternehmensumstellung wahrscheinlich viel Geld verschlingen wird. Wie viel genau, bleibt noch immer offen. Ebenso unklar ist, wie lange die Transformation andauern wird. Diese Faktoren sorgen für Ungewissheit und die kommt an den Märkten selten gut an. Für den Moment befindet sich die SAP-Aktie unverändert in einem Aufwärtstrend. Ob in absehbarer Zeit an ehemalige Höchststände nördlich von 140 Euro aufgeschlossen werden kann, darf aber bezweifelt werden.





