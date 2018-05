SAP-Aktie: Vorstand Luka Mucic kauft Anteile - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Walldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.

Am 18.05.2018 hat Vorstand Luka Mucic ein Paket von rund 700 SAP-Aktien zum Kurs von 95,75 EUR gekauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 67.025,00 EUR entspricht.

Die Q1-Zahlen von SAP können sich durchaus sehen lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer Ausgabe vom 03.05.2018. Zwar habe der Konzern mit rund 5,26 Mrd. Euro etwas weniger umgesetzt als im Vorjahr. Bereinigt um Währungseffekte wären die Erlöse allerdings um 9% gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis sei sogar um 14% auf knapp 1,24 Mrd. Euro geklettert. Die operative Marge habe sich dadurch von 22,7 auf 23,5% verbessert. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden.

Als Wachstumstreiber habe sich einmal mehr das Cloud-Geschäft erwiesen. Hier hätten die Einnahmen um 31% angezogen und hätten mit 1,07 Mrd. Euro erstmals die Hürde von einer Mrd. in einem Dreimonatszeitraum übersprungen. SAP habe weltweit Marktanteile gewonnen.

2018 sollten die Erlöse nun zwischen 24,8 und 25,3 Mrd. Euro liegen, statt der bisher in Aussicht gestellten 24,6 bis 25,1 Mrd. Euro. Beim Betriebsergebnis hätten die Walldorfer leicht das untere Ende der Spanne angehoben: Sie würden nun 7,35 bis 7,50 Mrd. Euro erwarten. Die Aussichten würden also stimmen. Und auch die Charttechnik hellt sich auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal".

Börsenplätze SAP-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

95,88 EUR -1,10% (22.05.2018, 09:04)

Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

95,85 EUR -0,47% (18.05.2018)

ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600

WKN SAP-Aktie:

716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP

NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP

Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE

Kurzprofil SAP SE:

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (22.05.2018/ac/a/d)