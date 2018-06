SAP-Aktie: Vorstand Bernd Leukert verkauft Anteile - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Walldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) war zuletzt ein neuer Insiderverkauf zu beobachten.



Am 04.06.2018 hat Vorstand Bernd Leukert ein Paket von rund 500 SAP-Aktien zum Kurs von 97,68 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 48.840,00 EUR entspricht.



Vijay Anand, Aktienanalyst von Jefferies, hat in einer Analyse vom 01.06.2018 die SAP-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 120,00 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen habe eine lange Wachstumsphase vor sich, so der Analyst. Anleger sollten seiner Meinung nach das Potenzial des Cloud-Geschäfts von SAP langsam erkennen und die Barmittelzuflüsse dürften in Schwung kommen.



Börsenplätze SAP-Aktie:









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:96,99 EUR -0,32% (04.06.2018, 14:10)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:96,89 EUR -0,45% (04.06.2018, 13:58)ISIN SAP-Aktie:DE0007164600WKN SAP-Aktie:716460Ticker-Symbol SAP-Aktie:SAPNYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:SAPReuters-Kürzel SAP-Aktie:SAPG.DEAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (04.06.2018/ac/a/d)