SAP-Aktie: Noch immer kein Grund zur Entwarnung!

Die jüngsten Quartalszahlen von SAP sorgten für erdbebenartige Reaktionen an der Börse. Die Gewinne bei dem Software-Riesen sind regelrecht eingebrochen, was die Aktie tief in rote Vorzeichen schickte. Es dauerte nicht lange bis einige Analysten von einer vorübergehenden Schwächephase redeten. Mancherorts wurde der Titel aufgrund der niedrigen Kurse gar zum Kauf empfohlen und es wurde auf eine baldige Erholung eingestimmt. Von einer solchen ist bis heute aber noch nichts zu spüren. Die SAP-Aktie notiert unverändert auf einem enttäuschenden Niveau und mit jedem weiteren Kursverlust lastet die Charttechnik schwerer auf dem Titel.

In der vergangenen Woche sorgte die SAP-Aktie durchaus für Hoffnung. Zu Wochenbeginn gaben die Käufer ordentlich Gas und es kamen bereits Hoffnungen auf eine Trendwende auf. Letztlich scheiterten sie jedoch denkbar knapp daran, die psychologisch enorm wichtige 100-Euro-Linie zu nehmen. Im Hoch ging es am Donnerstag bis auf 99,80 Euro aufwärts. Darauf folgten jedoch schnell wieder Verluste, welche sich am Freitag fortsetzten. Am Wochenende befand sich der Kurs der Aktie schließlich bei nur noch 97,38 Euro. Das ist zwar immer noch eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum letzten Zwischentief. Um für klare Kaufsignale zu sorgen, muss jetzt aber noch mehr kommen.

Jahrelang galt die SAP-Aktie an den hiesigen Märkten als ein Garant für ansehnliche Kursgewinne. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich jetzt alle Augen auf das Papier richten und es große Erwartungen auf einen baldigen Turnaround gibt. Es ist aber überaus gefährlich, sich auf ein solches Szenario zu verlassen. Selbst die kleinste Enttäuschung könnte jetzt dafür sorgen, dass wir den nächsten Kursrutsch zu sehen bekommen. Klarheit über die langfristigen Chancen der SAP-Aktie wird es wohl frühestens mit den nächsten Quartalszahlen geben. Bis dahin wird der Titel sehr wahrscheinlich von Spekulationen getrieben sein und solche sind stets ein Garant für unvorhersehbare und äußerst volatile Kurse.

Andreas Göttling-Daxenbichler

