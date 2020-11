SAP-Aktie: Nichts für schwache Nerven!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

In der vergangenen Woche noch konnte die SAP-Aktie sich von einem heftigen Absacker nach den letzten Quartalszahlen ansehnlich erholen. Sowohl die Analysten sowie viele Anleger schienen sich wieder auf die langfristigen Aussichten zu besinnen. Die fallen trotz der jüngsten Enttäuschung weiterhin sehr gut aus. Experten bescheinigen SAP, genau die richtigen Schritte zu unternehmen, auch wenn das für den Moment etwas weh tut. Wer allerdings schon auf eine langfristige Aufwärtsbewegung bei der SAP-Aktie gehofft hatte, muss zu Beginn der neuen Woche heftig schlucken. Die Papiere von Deutschlands größtem Software-Konzern gerieten am Montag ordentlich unter Druck.

Das sieht gar nicht gut aus





Bis zum Handel am Abend verlor die SAP-Aktie am Montag um etwa 1,2 Prozent an Wert. Das klingt nicht sonderlich dramatisch, mit Blick auf die Kurse kann manch einem aber Angst und Bange werden. Es ging bis auf 100,78 Euro zurück, womit die wichtige 100-Euro-Marke in gefährliche Nähe gerät. Erst vor wenigen Tagen gelang es den Bullen, eben diese Linien nach oben zu durchkreuzen. Da es derzeit keine nennenswerten Neuigkeiten rund um SAP gibt, kommt der Charttechnik eine hohe Bedeutung zu und in den nächsten Tagen könnte sich grundlegend entscheiden, in welche Richtung es mit den Kursen langfristig geht.

Am Scheideweg





Für den Moment ist die 100-Euro-Linie an Bedeutung nicht zu überbieten. Darunter gibt es nur wenig, was einen weiteren Kursverfall bis zur harten Unterstützung bei 90 Euro verhindern könnte. Sollte das Papier sich hingegen im dreistelligen Bereich halten können, so rechnen Analysten mit einer anhaltenden Erholung. Die wird die Verluste aus dem Oktober zwar kaum über Nacht ausgleichen können. Den einen oder anderen Kursprung könnten wir aber dennoch zu sehen bekommen. Es bleibt abzuwarten, ob sich nun Bullen oder Bären durchsetzen werden. Argumente gibt es aktuell für beide Seiten genügend.





