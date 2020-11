SAP Aktie – Fantastisch!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Das ist Börse! Einmal himmelhoch jauzend – und dann zu Tode betrübt! Die Anleger haben die SAP-Aktie nach der jüngsten Gewinnwarnung brutal abgestraft! Der Wert knickte kräftig ein! Doch mit dem Abverkauf besteht auch durchaus eine neue Chance bei SAP! Denn was will eigentlich der Konzern? Das Unternehmen geht seinen Weg und dieser richtet sich vornehmlich an den Kunden aus. Und dieser scheint eher “CLoud” zu heißen. Langfristig wird das wieder Früchte tragen!

Denn der Trend zum Home-Office und mobilen Arbeiten beschleunigt wiederum die Ausrichtung der Kunden von SAP hin zur “Cloud”! Und der ehemalige Software-Konzern scheint hier eine Transformation zu gehen! Weg von der Software und stark zyklischen Geschäften hin zur Cloud mit übersichtlichen Erträgen! Die Corona-Krise, die weiterhin anhält und ein echtes Ende bislang nicht in Sicht ist, verschärft und beschleunigt die Hinwendung der Kunden zur “Cloud”!

Die SAP-Aktie erreichte noch im August / September 2020 ein hohes Kursniveau von rund 140 Euro – mit dem scharfen und brutalen Abverkauf ging es bis fast 90 Euro abwärts. Mittlerweile stabilisiert sich der Wert im Bereich der runden 100 Euro! Nach unten scheint nun der Wert unterstützt und Rücksetzer dürften eher auf Kaufneigung treffen. Auch die fundamentalen Einschätzungen der Banken stützen! Denn die Kursziele der Banken liegen mehrheitlich deutlich über dem aktuellen Niveau! Erste Erholungsansätze in den Bereich des breiten Gaps dürften jedoch vorerst auf Widerstand treffen. Unter Chance-Risiko-Aspekten wären Rücksetzer hier sinnvoller als Neueinstieg in die SAP-Aktie bei prozyklischen Signalen! Unwahrscheinlich aber negativ wäre ein Fall unter die jüngsten Tiefs mit Ziel Jahrestief!





