SAP-Aktie: Endlich mal wieder ein Lichtblick!

Kehraus an der deutschen Börse, letzter verkürzter Handelstag: Mit SAP steht dabei auch ein DAX-Wert im Fokus. Gestern hatte sich das Papier des Softwarekonzerns gegen den Index-Trend gestemmt. Mit einem Plus von knapp 1,5 Prozent war es zweitstärkster DAX-Wert und schloss im Xetra-Handel mit 106,80 Euro.

Grund: Nach einer ganzen Reihe von Hiobsbotschaften konnte SAP zum Ende dieses gebrauchten Jahres endlich mal wieder mit einer guten Nachricht aufwarten. Demnach nimmt der Börsengang des Tochterunternehmens Qualtrics konkrete Formen an.

Die Firma mit Sitz in den USA ist auf Marktforschungssoftware spezialisiert. Für 8 Milliarden Dollar hatte SAP Qualtrics vor zwei Jahren übernommen. Jetzt soll sich das Investment auszahlen. Pro Aktie sollen beim Börsengang bis zu 24 Dollar eingespielt werden.

Ein Teil des Geldes soll sofort in die SAP-Kassen fließen, die restlichen Millionen werden in Zukäufe und das Wachstum des 3.300 Mitarbeiter starken Unternehmens investiert. Die Mehrheit an Qualtrics will SAP behalten.

Anders als andere Technologiewerte konnte SAP in diesem Corona-Jahr nicht vom plötzlichen Digitalisierungstrend in Wirtschaft und Gesellschaft profitieren. Im Gegenteil: Auf Jahressicht steht für die Aktie des DAX-Schwergewichtes ein Abschlag von mehr als 11 Prozent.

Ende Oktober brach der Kurs massiv ein, nachdem SAP die eigenen Ziele öffentlich gekappt hatte. Zwar versprach die Konzernführung, stärker auf den Zukunftsmarkt Cloud zu setzen. Doch das bewahrte das Papier nicht vor einem kurzfristigen massiven Wertverlust an der Börse. Inzwischen konnte sich die Aktie von diesem Schock etwas erholen.

SAP rechnet mit weiteren coronabedingten Belastungen und stimmte seine Anleger schon mal auf stagnierende oder leicht sinkende Betriebsergebnisse ein. Sein Geschäft will der Softwarekonzern umbauen, billig wird das wohl nicht.

Analysten sind sich uneins bei der Bewertung der Aussichten. Die jüngst ausgegebenen Kursziele reichen von 97 bis 132 Euro.





