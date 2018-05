SAF-HOLLAND-Aktie: Leerverkäufer Angelo, Gordon & Co. schaltet nun auf Short-Attacke um! Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Angelo, Gordon & Co.,L.P. baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der SAF-HOLLAND S.A.spürbar aus:Die Leerverkäufer von Angelo, Gordon & Co., L.P. schalten nun auf eineShort-Attacke gegen die Aktien des Zulieferers für die Lkw-IndustrieSAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ,Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) um.Die Leerverkäufer von Angelo, Gordon & Co., L.P. mit Sitz in New Yorkhaben am 24.05.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,08% auf 1,24%der Aktien der SAF-HOLLAND S.A. angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgendenNetto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der SAF-HOLLAND S.A.:1,33% CQS (UK) LLP (09.05.2018)1,24% Angelo, Gordon & Co., L.P. (24.05.2018)0,88% BNP PARIBAS SA (03.04.2018)0,50% GLG Partners LP (24.01.2018)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäuferder Hedgefonds derzeit auf mindestens 3,95% der SAF-HOLLAND-Aktien.*Börsenplätze SAF-HOLLAND-Aktie:*Xetra-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:16,01 EUR +2,17% (25.05.2018, 11:57)Tradegate-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:16,06 EUR +1,52% (25.05.2018, 11:47)ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:LU0307018795WKN SAF-HOLLAND-Aktie:A0MU70Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:SFQNasdaq OTC Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:SFHLF*Kurzprofil SAF-HOLLAND S.A.:*Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol:SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) mit Sitz in Luxemburg ist der größteunabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa undbeliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mitrund 1.139 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2017 zu den international führendenHerstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allemfür Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge.Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unteranderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter denMarken SAF, HOLLAND und Neway vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefertdie Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechsKontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile andie Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe vonVerteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz anEndkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nurwenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, internationalbreit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit derInnovationsoffensive SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT verbindetSAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitaleVernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Mehr als 3.500engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft derTransportindustrie. (25.05.2018/ac/a/nw)