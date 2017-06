Rye Patch Gold verkündet Mai-Produktion und beendet das ‚Rochester‘-Kapitel

Der im US-Bundesstaat Nevada operierende kanadische Goldproduzent Rye Patch Gold (ISIN: CA7837271005 / TSX-V: RPM) hat sein Produktionsergebnis für den Monat Mai bekanntgegeben. Demnach konnte die Gesellschaft im zurückliegenden Monat auf ihrer erst vor Kurzem wieder in Betrieb genommenen ‚Florida Canyon‘-Mine insgesamt 3.094 Unzen Gold sowie 2.381 Unzen Silber gewinnen. Erst im Vormonat hatte man dort die ersten sog. ‚Doré‘-Barren mit einem Gesamtgewicht von 485 Unzen Gold gießen lassen. Das Unternehmen plant nun, die gesamte Mai-Produktion im Rahmen einer bereits im vergangenen Jahr geschlossenen ‚Hedging‘-Vereinbarung zu einem Durchschnittspreis von rund 1.275,- USD pro Unze zu verkaufen.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt und der positiven Anlaufphase der Gold- und Silber-Doré-Produktion“, erklärte daraufhin Rye Patchs Präsident und CEO William C. Howald. „Der Aufwärtstrend zeigt, dass das Projekt auf dem richtigen Weg ist, um die Produktionsziele im dritten Quartal dieses Jahres zu erreichen.“

Insgesamt wurden auf der ‚Florida Canyon‘-Mine im Laufe des vergangenen Monats 1,07 Mio. Tonnen Gestein abgebaut, wovon man 501.235 Tonnen erzhaltiges Material der weiteren Verarbeitung zuführte. Zudem konnte die neue südliche Haufenlaugungsanlage mit 529.237 Tonnen Erz beschickt werden.

„In weniger als einem Jahr hat das Unternehmen die Verwandlung von einem ‚Nevada‘-Explorer zu Nevadas neuestem Goldproduzenten geschafft“, so Firmenchef Howald weiter. „Der Erwerb der ‚Florida Canyon‘-Mine war eine alles verändernde Transaktion, die Rye Patch in die einmalige Position gebracht hat, die Mine fortzuführen und neu zu starten, um auf diese Weise ‚Shareholder Value‘ zu kreieren.“

Parallel zum erfolgreichen Neustart der ‚Florida Canyon‘-Mine endete für Rye Patch - https://www.youtube.com/watch?v=nl7bHpJDH3M - in dieser Woche aber auch ein anderes, nicht minder erfolgreiches Kapital seiner bisherigen Firmengeschichte. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, konnte nun der bereits Mitte Mai angekündigte Verkauf der Förderzinsrechte (‚Royalties‘) für 3,4 % des Nettoschmelzerlöses der ebenfalls in Nevada befindlichen ‚Rochester‘-Silbermine an deren Betreiber Coeur Mining abgeschlossen werden. Neben der vereinbarten Kaufsumme von 5 Mio. USD erhielt das Unternehmen dabei eine abschließende ‚Royalty‘-Zahlung in Höhe von exakt 313.701,86 USD in bar ausbezahlt.

