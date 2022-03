Russlands Gold und Währung

Russland besitzt bedeutende Goldreserven. Damit könnte Verschiedenes passieren

Vielleicht könnte Russland sein Gold verkaufen, schließlich kostet ein Krieg viel Geld. Allerdings dürften mögliche Käufer Zurückhaltung üben, denn beim Kauf von russischem Gold könnten Sanktionen durch die USA drohen. Der Rubel ist nicht mehr viel wert, das steht fest. Heftige Wirtschaftssanktionen lassen die russische Währung talwärts rollen. Die Wirtschaft in Russland wird, so sehen es beispielsweise die Experten der Großbank JP Morgan, wird deutlich einbrechen, eine Rezession droht. Das Hochschrauben der Zinssätze durch die russische Notenbank wird unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen. Die Kreditnachfrage wird einbrechen, die Inflation ansteigen, vielleicht sogar bis zur Hyperinflation und die Kaufkraft verringern im Land.





Sollte es zu einem neuen Rubel kommen, könnte Russland eine Art Goldstandard einführen, wie es ihn früher einmal gab, und die Währung damit unterfüttern. Und schon plant Moskau die für Privatpersonen anfallende 20-prozentige Steuer beim Kauf von Edelmetallen entfallen zu lassen. Gold könnte so den Bürgern helfen ihr Vermögen zu erhalten. Das wäre zumindest eine neue Form von Goldstandard. Seit der Goldstandard 1971 von den USA zu Grabe getragen wurde, wurde er bis heute nirgendwo mehr eingeführt. Die Idee dahinter, die Währung mit dem Edelmetall abzusichern, soll Inflationsschutz bieten und damit Kaufkraft erhalten. Jedenfalls treibt der Rückgang des Wertes der russischen Währung die Einwohner dazu, ihr Geld von der Bank zu holen.





Da Gold weltweit für Sicherheit und Kaufkrafterhalt sorgt, sind auch die Werte der Bergbauunternehmen, die das Edelmetall in ihren Projekten besitzen, nicht zu verachten. Da wäre OceanaGold, ein etablierter Goldproduzent, mit Liegenschaften in Neuseeland, auf den Philippinen und in den USA. Revival Gold besitzt mit dem Beartrack-Arnett-Projekt in Idaho eine aussichtsreiche früher produzierende Liegenschaft.





