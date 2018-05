Russland zeigt sich weiter stark

Berlin (aktiencheck.de) - Von ihrem Russlandbesuch in der vergangenen Woche hatten sich Kanzlerin Merkel und mit ihr Europa so einiges erhofft, so die Experten von LYNX Broker.

Doch ganz so erfolgreich, wie vielleicht erwartet, sei das Treffen mit Vladimir Putin nicht gewesen - auch abseits von vermeintlich sexistischen Blumensträußen für die Dame. Denn Merkel sei, trotz ihrer Drohungen, die neue Gas-Pipeline Nord Stream 2 nicht voll auszulasten, quasi als Bittstellerin nach Sotschi gekommen, wohlwissend, dass Europa ohne Putin in kaum einem der aktuellen Krisenherde etwas würde bewirken können. Sei es der Iran oder das geplante Uno-Engagement in der Ostukraine - Zugeständnisse oder gar konkrete Zusagen habe die Kanzlerin dem russischen Präsidenten nicht abringen können. Stattdessen sei immer wieder betont worden, dass Merkels einziger Trumpf, die besagte Gas-Pipeline und deren Auslastung, ein rein wirtschaftliches Projekt und damit völlig unabhängig von politischen Ambitionen wäre.

"Die weltpolitische Entwicklung spielt Russland gerade in die Hände. Und Putin ist sich dessen durchaus bewusst, wie Angela Merkels Besuch sehr deutlich zeigt. Hinzu kommt, dass das Land auch wirtschaftlich immer besser dasteht. Der russische Leitindex MOEX steigt nach dem Kurseinbruch im Zuge der angekündigten US-Sanktionen im April wieder kräftig und konnte im Mai sogar einen neuen Höchststand erreichen. Auch der starke Dollar schadet Russland bei weitem nicht in dem Maße, wie es in der Türkei oder Argentinien der Fall ist", erkläre Sascha Sadowski vom Online-Broker LYNX. "Auch wenn der Rubel gegenüber dem Dollar weiterhin eher schwach ist, so ist er doch zumindest mittlerweile stabil und die russische Zentralbank kann damit, nach einer Pause Anfang April, wieder rund 200 Millionen US-Dollar täglich aufkaufen, um ihre Devisenreserven wieder aufzufüllen."

Auch international sei Russland wieder auf dem aufsteigenden Ast: Erst kürzlich sei das Land von der Rating-Agentur Standard & Poors auf BBB- hochgestuft worden und gelte damit wieder als investitionswürdig. Und auch der Moody’s Investor Service habe dem Land Mitte April mit einem Ba1-Rating mit positiver Prognose gute Aussichten bescheinigt, ohne größeren Schaden durch die US-Sanktionen davonzukommen. "Erst vergangene Woche legte Moody’s einen neuen Report vor, in dem die Liquidität von russischen Unternehmen gelobt wurde. Zusammen mit der wirtschaftlichen Stabilität, den stetig steigenden Öl- und Rohstoffpreisen, niedrigen Zinssätzen und dem schwachen Rubel, ergibt sich aus Investorensicht ein durchaus positives Bild russischer Unternehmen. Auch das Wachstum der russischen Wirtschaft um 1,3 Prozent im ersten Quartal 2018, den Sanktionen zum Trotz, zeichnet ein positives Bild, auch wenn es eher am unteren Ende der Prognosen der russischen Zentralbank liegt", fasse Sadowski zusammen. Im vierten Quartal des Vorjahres habe das Wirtschaftswachstum deutlich niedriger bei rund 0,9 Prozent gelegen.

Ein Menetekel bleibe jedoch: Noch habe Russland auf die jüngsten US-Sanktionen nicht reagiert und es bleibe abzuwarten, ob Präsident Putin sich gemäßigt zeigen werde oder auf Konfrontationskurs mit dem Westen gehe. "Russland könnte beispielsweise Sanktionen gegen westliche Länder und Unternehmen beschließen, ein entsprechender Gesetzentwurf liegt der Duma bereits vor. Ob und in welchem Maß diese Sanktionen eingeführt werden, bleibt abzuwarten. Doch bei einer Eskalation drohen auch Russland weitere Maßnahmen aus den USA. Beispielsweise könnten die US-Behörden die bestehenden Sanktionen weiter auslegen und auch auf Banken anwenden. Das würde es Russland deutlich erschweren, sich weiter mit Devisen am internationalen Geldmarkt zu versorgen", warne Sadowski. Den Teufel an die Wand malen möchte der Experte jedoch nicht. "Auch wenn sich die Situation zwischen Russland und den USA sich weiter zuspitzen sollte, können sich Investitionen derzeit lohnen. Der hohe Ölpreis, das gesunde Wachstum und die Bewertungen der Rating-Agenturen sprechen hier eine klare Sprache." (18.05.2018/ac/a/m)